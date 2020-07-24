توخيل يتحدث عن إصابة مبابي ويُصرح: لا أعرف لماذا يفعلون ذلك ضدنا دائما

تحدث توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن إصابة نجمه كيليان مبابي في نهائي الكأس، مشيرا إلى "لا أعرف ماذا حدث".

باريس سان جيرمان انتصر بهدف مقابل لا شيء على حساب سانت إيتيان ليحصد لقب كأس فرنسا. (طالع التفاصيل)

لقاء مثير شهد إصابة مبابي وخروجه باكيا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

وقال توخيل: "لا أعرف تحديدا ماذا حدث لـ مبابي في لقطة الإصابة".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس 1 عقب المباراة "تلك مواجهتنا الثالثة ضد سانت إيتيان وهذا الطرد الثالث لهم أمامنا".

وتابع غاضبا "لا أعرف لماذا يفعلون ذلك ضدنا دائما. الأمر مُفزغ".

وأكمل حديثه قائلا: "سنرى ماذا ينتظرنا في تشخيص إصابة مبابي".

وأشار "المباراة كانت صعبة للغاية، وهذا بالأمر الجيد، لأن الأهم دائما هو الفوز بالكأس في النهاية. لا أريد توجيه أي نقد لأي لاعب اليوم. عدنا للعب بعد إيقاف أكثر من 4 أشهر".

واستمر "لدينا الكثير من الأشياء لتحليلها. نسعى للفوز الآن بكأس الرابطة ومن بعده التركيز على دوري الأبطال".















































نيمار جونيور سجل هدف المباراة الوحيد في وقتٍ مبكر من الشوط الأول.

ليجمع باريس سان جيرمان ثنائية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا للمرة الرابعة في تاريخه.

باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 13 لقبا في الكأس كرقم قياسي، مبتعدا عن مرسيليا صاحب الـ10 ألقاب.

فيما تجمّد رصيد سانت إيتيان عند 6 ألقاب، بعد أن خاض النهائي الأول له منذ عام 1982.

المفارقة أن نهائي 1982 كان أمام باريس سان جيرمان أيضا، وانتهى على نفس النتيجة: فوز العاصميين.

ليستعيد باريس سان جيرمان لقبه الذي خسره في الموسم الماضي أمام رين.

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