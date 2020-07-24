لقطات تُذاع من الكواليس لتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.. واحتفال صلاح

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع "يوتيوب" اليوم الجمعة فيديو يوثق انتصاره على تشيلسي بخمسة أهداف لثلاثة في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي بالإضافة لتتويجه بكأس البطولة.

ويوثق الفيديو لحظة تسلم قائد الفريق جوردان هندرسون الكأس ومن ثم الاحتفالات في ملعب أنفيلد وداخل غرفة خلع الملابس.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى له منذ 30 عاما واللقب الـ19 في تاريخه.

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