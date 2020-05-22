يايا توريه يعلن موافقته على الانتقال لـ فاسكو دا جاما بشرط واحد

الجمعة، 22 مايو 2020 - 00:16

كتب : FilGoal

يايا توريه - كينجداو هوانغهاي

أعلن الإيفواري يايا توريه موافقته بالانتقال لصفوف فريق فاسكو دا جاما البرازيلي.

يايا توريه

النادي :

الإيفواري ظهر في فيديو أعلن من خلاله موافقته على إتمام التعاقد حال فاز لويس روبرتو ليفن برئاسة النادي خلال الانتخابات المقبلة.

وقال يايا البالغ 36 عاما في الفيديو: "أود أن أشكر ليفن على دعوتي لهذا المشروع، ولا أطيق الانتظار لرؤية جماهير فاسكو قريبا".

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وسبق أن تفاوض نادي بوتافوجو البرازيلي مع لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق لكن الانتقال لم يتم.

النجم الإيفواري سجل هدفين وصنع 3 خلال 14 مباراة خاضها مع كينجداو هوانجهاي الصيني الموسم الماضي، بعدما ساهم في تأهلهم إلى الدوري السوبر الصيني.

ولعب توريه لأندية مانشستر سيتي وبرشلونة وموناكو وأولمبياكوس.

ولم يبدأ الموسم في البرازيل حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي كان مقررا له في مطلع مايو الجاري.

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