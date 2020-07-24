8 أشياء ننتظر معرفتها من اليوم الأخير في الدوري الإنجليزي.. كسر رقم دام 17 عاما

انتهى السباق وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لكن إثارة بريميرليج لم تنته بعد فهناك العديد من الأشياء ننتظر معرفتها في الجولة الأخيرة.

وستقام الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل وتنطلق كل المباريات الـ10 في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرا استعرضت خلاله ماذا ننتظر معرفته مع نهاية الجولة الأخيرة.

في البداية أين يمكن أن ينهي كل فريق الموسم؟

هذا الرسم البياني يجيب عن ذلك الأمر، كلما ارتفعت حدة اللون الأزرق داخل الصورة فهذا هو المركز الأقرب الذي سينهي فيه الفريق موسمه.

تلك الإحصائية بُنيت على الأهداف المتوقع تسجيلها من قبل كل فريق.

معركة الهبوط

تأكد هبوط نورويتش سيتي وننتظر معرفة من سيرافقة للدرجة الأولى بين بورنموث وواتفورد وأستون فيلا.

أستون فيلا يحتل المركز الـ17 بـ34 نقطة وفارق الأهداف لديه -26.

واتفورد لديه 34 نقطة يحتل المركز الـ18 وفارق الأهداف لديه -27.

بورنموث يحتل المركز الـ19 بـ31 نقطة وفارق الأهداف لديه -27.

الصراع من أجل دوري أبطال أوروبا

احتدم الصراع بين مانشستر يونايتد (الثالث) وتشيلسي (الرابع) وليستر سيتي (الخامس).

يونايتد يتساوى مع تشيلسي بـ63 نقطة لكن فارق الأهداف للشياطين الحُمر +28 مقابل +13 للبلوز.

ويتأخر ليستر عنهما بنقطة وحيدة وفارق الأهداف لديه +28.

يونايتد سيواجه ليستر ويكفيه التعادل فقط في ملعب كينج باور، فيما يحتاج الثعالب للفوز بأي شكل.

لكن يمكن لليستر التأهل مع يونايتد حال هزيمة تشيلسي أمام ولفرهامبتون لأن فارق الأهداف سيصب في مصلحة الذئاب.

وتشيلسي مثل يونايتد يحتاج لنقطة وحيدة فقط لضمان التأهل لدوري الأبطال ليترك صراع البطاقة الثانية بين يونايتد وليستر تتحدد في مباراتهما.

الصراع من أجل الدوري الأوروبي

يحتل ولفرهامبتون المركز السادس بـ59 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه توتنام.

فارق الأهداف للذئاب هو +13، مقابل +14 لتوتنام.

صاحب المركز السادس سيتأهل مباشرة للدوري الأوروبي، والسابع سيتأهل لملحق التصفيات للبطولة القارية.

لكن هنا تكمن المشكلة.

إن فاز أرسنال على تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فالمدفعجية سيتأهلون للدوري الأوروبي وبالتالي صاحب المركز السابع لن يتأهل.

أما إن فاز تشيلسي باللقب فهو سينهي الموسم إما في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي عن طريق الدوري، لذا ستذهب البطاقة الأخرى لصاحب المركز السابع.

وتنص اللوائح أن للدوري الإنجليزي حق تواجد سبعة فرق في موسم واحد أوروبيا بواقع خمسة في دوري الأبطال واثنين في الدوري الأوروبي.

وذلك بالطبع حال فوز فريق ما بأي من المسابقتين القاريتين ولم يكن متواجدا في مركز مؤهل لأي منهما في المسابقات المحلية.

الحذاء الذهبي

فاز محمد صلاح بهداف الدوري الإنجليزي قبل موسمين، وتقاسم الجائزة الموسم الماضي مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج.

والآن الصراع يبدو إنجليزيا خالصا.

جيمي فاردي 23 هدفا يتبقى له مانشستر يونايتد

داني إنجز 21 هدفا يتبقى له شيفيلد يونايتد

أوباميانج 20 هدفا يتبقى له واتفورد

محمد صلاح 19 هدفا يتبقى له نيوكاسل

رحيم سترلينج 19 هدفا يتبقى له نورويتش سيتي

صناعة الأهداف

في موسم 2002-2003 صنع تيري هنري رفقة أرسنال 20 هدفا في الموسم، اقترب منه مسعود أوزيل مع المدفعجية في 2015-2016 وصنع 19 هدفا

سيسك فابريجاس وفرانك لامبارد مع تشيلسي في 2014-2015 و2004-2005 على التوالي صنعا 18 هدفا.

الآن كيفن دي بروين صنع 19 هدفا ويتبقى له لقاء ضد نورويتش سيتي فهل يكسر البلجيكي الرقم؟

الجوائز المالية

لم يتم الإعلان حتى الآن عن قيمة الجوائز المالية لكل مركز في الدوري الإنجليزي لكن الفارق بين كل مركز وآخر في الموسم الماضي كان يساوي مليوني جنيه إسترليني.

هذا يعادي شراء 100 ألف تذكرة مقابل 20 جنيه إسترليني.

أو مثلما ضم ليستر سيتي جيمي فاردي في عام 2012 بذلك المبلغ من فيلتوود تاون.

أرقام قياسية لليفربول

نعم لن يحقق ليفربول 100 نقطة ليعادل إنجاز مانشستر سيتي ولن يتوج بالدوري بدون هزيمة.

لكن أمامه فرصة في الفوز باللقب بأكبر فارق في النقاط بين البطل ووصيفه، والمُسجل سابقا باسم مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 حينما توج بالكأس بفارق 19 نقطة عن مانشستر يونايتد.

الآن الفارق 18 نقطة، ويحتاج ليفربول للفوز على نيوكاسل مع تعثر سيتي ضد نورويتش ليحقق الرقم.

ويحتاج ليفربول للفوز ليصل لـ32 انتصارا في موسم واحد ليعادل ما حققه سيتي في موسم 2017-2018.

القفاز الذهبي

يتقاسم نيكو بوب من بيرنلي وإيديرسون من مانشستر سيتي عدد الشباك النظيفة لكل منهما بـ15 حتى الآن.

بوب سيواجه برايتون وإيديرسون سيواجه نورويتش.

وحال التساوي فيتم تقاسم الجائزة بغض النظر عن عدد المباريات التي لعبها كل منهما.

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