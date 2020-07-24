أحمد الشيخ يتحدث عن "الرحيل من الأهلي" والحلم الإفريقي

رد أحمد الشيخ جناح الأهلي على التقارير التي تتحدث مؤخرا حول إمكانية رحله عن صفوف الفريق.

وقال الشيخ: "الرحيل عن الأهلي؟ لا أفكر في أي شيء الآن. تركيزي بالكامل على الفترة الصعبة المقبلة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وأضاف في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس 1 "عقب نهاية الموسم الحالي، سأرى إذا كان النادي يرغب في بيعي أو إعارتي. لا مشكلة لدي، أنا لاعب كرة محترف وأركز فقط في عملي".

وتابع "أتدرب بكل جدية وأترك الباقي على الله".

وكشف ردا على التقارير التي ربطت اسمه بـ بيراميدز "لم يتواصل أي أحد معي. وإذا كان سيحدث أي تواصل سيكون من خلال الأهلي بكل تأكيد".

وأكمل حديثه قائلا: "أحترم المكان الذي أتواجد فيه. اللعب للأهلي شرف كبير بكل تأكيد وأحب وأسعى للتواجد هنا، إلا إذا كان للنادي رأي مختلف".

وتطرق الشيخ للحديث عن انتصار الأهلي الودي على سموحة، قائلا: "الكرة وحشتنا. استمرينا لفترة طويلة دون تدريبات ودون لعب الكرة، والظروف كانت صعبة للغاية، ولكن الحمد الله على العودة".

واستكمل "لعبنا أول مباراة لنا منذ أكثر من 3 أشهر وظهرنا بشكل جيد جدا وحققنا استفادات كبيرة. بشكل شخصي تمنيت عودة الكرة في أقرب وقت والآن عادت الكرة والكل في حالة تركيز كبير قبل الدوري ودوري الأبطال".

وأشار " الكل يُركز على تحقيق بطولة إفريقيا، هذا هو حلمنا وطموحنا".

وشدد "لا فارق معنا أين تقام مواجهات البطولة، وهل ستقام بنظام الذهاب والإياب أم مباراة واحدة، هذا لا يفرق معنا وهدفنا واحد وهو حصد اللقب".

وحرص الشيخ على توجيه رسالة دعم لـ حمدي فتحي بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "أتمنى له الشفاء العاجل وأتمنى الشفاء لكل مصابي كورونا. كل الدعم لهم".

الشيخ صاحب الـ 27 عاما انضم للأهلي في 2015 من مصر للمقاصة، قبل أن يخرج معارا في أكثر من مناسبة.

ولعب الشيخ 15 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

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