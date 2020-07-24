مبابي لـ رئيس فرنسا: لا أعتقد أنني مصاب بكسر

إصابة كيليان مبابي نبأ مقلق لكل الأمر الفرنسية، بمن في ذلك رئيس الجمهورية: إيمانويل ماكرون.

مبابي خرج مصابا في الشوط الأول من نهائي كأس فرنسا الذي توج به فريقه باريس سان جيرمان على حساب سانت إيتيان، وظهر مستندا على عكازين خلال تسلم الميداليات.

وأثناء صعوده إلى منصة التتويج، تحدث مبابي بشكل خاطف مع الرئيس ماكرون، حوار التقطته إذاعة مونت كارلو وجاء نصه كالآتي:

"ماكرون: ما الخطب؟

مبابي: إنه التواء قوي.

ماكرون: هل تعتقد أنه كسر؟

مبابي: لا، لا أعتقد ذلك.

ماكرون: هل ستذهب إلى المستشفى بعد قليل؟

مبابي: نعم، مباشرةً بعد التتويج".















































ماذا حدث

الدقيقة 27 عرفت تدخلا عنيفا من لويك بيرين قائد سانت إيتيان في حق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

لتشتعل على الفور مشاجرة كبيرة بين طرفي الفريقين نال على إثرها ثلاثي باريس سان جيرمان: ميتشل باكر، وكيلور نافاس، ولياندرو باريديس بطاقات صفراء، كما تحصل ثنائي سانت إيتيان: جيسي مولان، ورومان حموما على إنذارين.

أما بيرين مرتكب المخالفة وسبب الأزمة الرئيسي، فتحصل بدوره على بطاقة صفراء، قبل أن يرجع الحكم لتقنية الفيديو ويكتشف قوة التدخُل، ليغير قراره ويلغي البطاقة الصفراء، ويشهر الحمراء بدلا منها في وجه قائد سانت إيتيان.

مبابي خرج مصابا وباكيا وعوضه الإسباني بابلو سارابيا.

والبكاء كان من نصيب بيرين أيضا الذي خاض آخر مباراة في مسيرته الكروية بعد 17 سنة بقميص سانت إيتيان، لتكون نهايته على طريقة مواطنه زين الدين زيدان، ويودع ملاعب كرة القدم ببطاقة حمراء.

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