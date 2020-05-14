هاري كين يرعى قمصان ناديه الأول لخدمة قضايا مجتمعية

أعلن الهداف الإنجليزي هاري كين رعاية قصمان فريق نادي ليتون أورينت الإنجليزي القابع في الدرجة الرابعة الإنجليزية للموسم المقبل 2020-2021.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر

دعم كين يأتي للنادي الذي شهد ظهوره الاحترافي الأول عام 2011 عندما انضم للفريق بعمر الـ 17 عاما مُعارا من توتنام وسجل 5 أهداف في 18 مباراة.

وسيحمل قميص النادي الأساسي رسالة شكر للعاملين في القطاع الطبي لمواجهة فيروس كورونا.

كما سيظهر شعار منظمة الصحة العقلية وأحد مدارس رعاية الأطفال على القمصان البديلة ضمن حملته لرعاية النادي.

Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3 — Harry Kane (@HKane) May 14, 2020

وستذهب 10% من قيمة مبيعات القمصان لدعم القضايا المجتمعية المعروضة على القمصان.

وقال كين: "لقد ولدت وتربيت على بعد ميلين فقط من استاد أورينت وأنا سعيد حقا بإتاحة الفرصة لي للعودة إلى النادي الذي أعطاني بداية مسيرتي الاحترافية".

وتابع "كما أنه يمنحني الفرصة لأقول شكرا جزيلا للعديد من أبطال الخطوط الأمامية والجمعيات الخيرية الذين يقدمون الرعاية والدعم خلال هذه الأوقات الصعبة".

وتحدث داني ماكلين الرئيس التنفيذي للنادي قائلا: "ما بدأ بفكرة بسيطة تصاعد إلى اتفاقية رعاية قميص فريدة وعاطفية للغاية".

وأكمل "أردنا أن نشكركم على العمل الشاق الاستثنائي وتفاني أبطال الخطوط الأمامية خلال هذا الوباء وأيضا لفت الانتباه إلى المؤسسات الخيرية الأخرى التي تعاني من خسائر مالية بسبب هذا الوباء".

وأردف "نحن في أوقات عصيبة ومقلقة في جميع أنحاء العالم ولكن بفضل جهودهم سنجتاز ذلك معا".

وأتم "شكرا لك هاري على دعمك الرائع وسخائك، أنت قدوة حقيقية لكرة القدم الحديثة".

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