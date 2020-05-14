هاري كين يرعى قمصان ناديه الأول لخدمة قضايا مجتمعية

الخميس، 14 مايو 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

هاري+كين

أعلن الهداف الإنجليزي هاري كين رعاية قصمان فريق نادي ليتون أورينت الإنجليزي القابع في الدرجة الرابعة الإنجليزية للموسم المقبل 2020-2021.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

دعم كين يأتي للنادي الذي شهد ظهوره الاحترافي الأول عام 2011 عندما انضم للفريق بعمر الـ 17 عاما مُعارا من توتنام وسجل 5 أهداف في 18 مباراة.

وسيحمل قميص النادي الأساسي رسالة شكر للعاملين في القطاع الطبي لمواجهة فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
روما يدخل صراع ضم مويس كين بي بي سي: توتنام لن يبيع كين إلى منافس محلي أو في الصيف الحالي كالتشيو ميركاتو: 3 أزمات يحاول يوفنتوس التغلب عليها لضم هاري كين تقرير: توتنام حدد سعر هاري كين

كما سيظهر شعار منظمة الصحة العقلية وأحد مدارس رعاية الأطفال على القمصان البديلة ضمن حملته لرعاية النادي.

وستذهب 10% من قيمة مبيعات القمصان لدعم القضايا المجتمعية المعروضة على القمصان.

وقال كين: "لقد ولدت وتربيت على بعد ميلين فقط من استاد أورينت وأنا سعيد حقا بإتاحة الفرصة لي للعودة إلى النادي الذي أعطاني بداية مسيرتي الاحترافية".

Harry Kane playing for Leyton Orient

وتابع "كما أنه يمنحني الفرصة لأقول شكرا جزيلا للعديد من أبطال الخطوط الأمامية والجمعيات الخيرية الذين يقدمون الرعاية والدعم خلال هذه الأوقات الصعبة".

وتحدث داني ماكلين الرئيس التنفيذي للنادي قائلا: "ما بدأ بفكرة بسيطة تصاعد إلى اتفاقية رعاية قميص فريدة وعاطفية للغاية".

وأكمل "أردنا أن نشكركم على العمل الشاق الاستثنائي وتفاني أبطال الخطوط الأمامية خلال هذا الوباء وأيضا لفت الانتباه إلى المؤسسات الخيرية الأخرى التي تعاني من خسائر مالية بسبب هذا الوباء".

وأردف "نحن في أوقات عصيبة ومقلقة في جميع أنحاء العالم ولكن بفضل جهودهم سنجتاز ذلك معا".

وأتم "شكرا لك هاري على دعمك الرائع وسخائك، أنت قدوة حقيقية لكرة القدم الحديثة".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هل تعرف من هو خليفة أبو تريكة الذي انضم لـ الأهلي بمكالمة غير متوقعة؟

تفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر

إصابات بالجملة في بيشكتاش بفيروس كورونا

تصريحات مثيرة من خالد الغندور

حلقة جديدة مع "تاريخ الأهلي" في كرة السلة

هاري كين ليتون أورينت توتنام
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: يونايتد يرفع درجة اهتمامه بـ كوليبالي 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاري كين يرعى قمصان ناديه الأول لخدمة قضايا مجتمعية 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بارزالي يترك يوفنتوس 31 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول – مجدي عبد الغني كما لم تره من قبل وبعيدا عن ركلة جزاء 90 34 دقيقة | في الجول كلاسيك
تقرير يوناني: ناديان تركيان يرغبان في ضم وردة.. هل يجاور زميله المصري؟ 46 دقيقة | أوروبا
الغندور: لماذا يتوج الأهلي؟ الدوري ألغي 5 مرات دون تحديد بطل للمسابقة ساعة | الدوري المصري
اختفوا في ظروف غامضة - محمود سمير.. خليفة تريكة الذي انضم لـ الأهلي بمكالمة غير متوقعة ساعة | الدوري المصري
لايف في الجول - سمير كمونة: الجوهري زرع فينا روح البطولة قبل السفر إلى بوركينا فاسو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 2 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 3 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 4 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري
قد ينال إعجابك