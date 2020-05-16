وكيل وردة يتحدث عن "الاعتداء" على اللاعب ومستقبله

تحدث كريستوس جاتسيس وكيل عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني عن واقعة الاعتداء على اللاعب، إلى جانب مستقبله عقب الرحيل من لاريسا.

وقال وكيل وردة: "لا أريد الحديث كثيرا عن واقعة الاعتداء على اللاعب".

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة Metropolis 95.5 اليونانية "تحدثت مع وردة، وأعتقد أنه بخير حاليا".

وتابع "وردة مرتبط بعقد مع باوك وستحدث مناقشات بخصوص ذلك".

وأردف "ولكن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للمناقشات. الكل يعرف مدى إمكانيات وقدرات وردة".

وتعرض عمرو وردة لاعب منتخب مصر لاعتداء من قبل بعض الأشخاص المجهولة يوم الجمعة. (طالع التفاصيل)

وتحدث اللاعب مع FilGoal.com في الساعات الأولى من يوم السبت، ليكشف تفاصيل ما حدث له. (طالع التفاصيل)

وأصدر نادي لاريسا اليوناني بيانا ناريا أدان من خلاله حادثة التعدي على وردة. (طالع التفاصيل)

عمرو وردة فُسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني لأسباب تأديبية خطيرة، وفقا لبيان النادي اليوناني (طالع التفاصيل).

وكذّب اللاعب بيان النادي عبر FilGoal.com قائلا إن السبب خلافات شخصية بين رؤساء الناديين (طالع التفاصيل).

وكشف رئيس النادي سبب رحيل المحترف المصري لعدم التزامه لحضور التدريبات (طالع التفاصيل).

لاحقا خرج رئيس النادي ليذكر أن فسخ عقد وردة جاء بسبب تغيبه عن التدريبات والفحوصات. (طالع التفاصيل)

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