مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله

تحدث أليكسيس كوجياس المالك الرئيسي لنادي لاريسا اليوناني (صاحب الأسهم الأكبر في النادي) من جديد عن أزمة عمرو وردة، نافيا أن يكون هناك أي مشكلة مع رئيس نادي باوك اليوناني.

وقال مالك لاريسا: "وردة مثل أبنائي. عاملته مثل ابني وشعر بالحب معنا".

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة (FOCUS 103.6) اليونانية والتي نقلتها صحيفة aelole "وردة شعر بالحب في لاريسا ولذلك لعب بشكل مميز هنا".

وكشف مالك لاريسا أسباب اتخاذ النادي قرارا بفسخ عقد اللاعب، قائلا: "وردة لم يأت ليخضع للفحوصات، ولم يحضر التدريبات".

وتابع "اللاعب غاب عن التدريبات دون إذن. طلب الحصول على إجازة لمدة 5 أيام وأخبرته بالرفض ورغم ذلك لم يحضر التدريبات من نفسه".

وعن وجود أزمة بينه مع رئيس نادي باوك اليوناني كانت السبب في رحيل وردة، شدد مالك لاريسا: "علاقتي ممتازة برئيس باوك وبكافة المسؤولين في النادي".

وأكمل حديثه قائلا: "لا أخلط علاقتي مع أوليمبياكوس للدخول في أزمات مع باوك. علاقتي ممتازة معهم".

وأشار "أنا محامي إيفانجيلوس ماريناكيس (رئيس أوليمبياكوس) والجميع يعرف ذلك، ولكن ليس لدي أي مشكلة أن أكون محاميا لأي شخص في باوك في المستقبل".

عمرو وردة فُسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني لأسباب تأديبية خطيرة، وفقا لبيان النادي اليوناني (طالع التفاصيل).

وكذّب اللاعب بيان النادي عبر FilGoal.com قائلا إن السبب خلافات شخصية بين رؤساء الناديين (طالع التفاصيل).

وكشف رئيس النادي سبب رحيل المحترف المصري لعدم التزامه لحضور التدريبات (طالع التفاصيل).

وخاض وردة البالغ 26 عاما 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هل تعرف من هو خليفة أبو تريكة الذي انضم لـ الأهلي بمكالمة غير متوقعة؟

تفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر

إصابات بالجملة في بيشكتاش بفيروس كورونا

تصريحات مثيرة من خالد الغندور

حلقة جديدة مع "تاريخ الأهلي" في كرة السلة