رئيس لجنة وزارة الرياضة الطبية لـ في الجول: قدمنا تصورا شاملا حول استئناف النشاط من عدمه

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية العليا المٌشكلة من وزارة الشباب والرياضة تقديم مقترح وتصور شامل فيما يتعلق بمدى إمكانية ممارسة الرياضة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وقال محمد سلطان في تصريحات لـFilGoal.com: "التصور يتضمن كيفية التعايش الرياضي مع هذا الوضع، وأيضا مدى قابلية عودة النشاط من عدمه في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ودون تعرض اي فرد من المنظومة الرياضية للخطر".

سلطان، وهو رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم أيضا، أتبع "اللجنة قدمت المقترح لوزارة الرياضة ووزارة الصحة كتوصية، ومن المنتظر أن يتم دراستها والأخذ بها كرأي استشاري فيما يخص قرار استئناف النشاط من عدمه".

وواصل "اللجنة اجتمعت أكثر من مرة وتم استطلاع آراء أعضائها وتم تقديمها للجهات المسؤولة التي ستتخذ القرار المناسب".

وأتم "اللجنة قدمت حلولا بديلة، ومنهجية التعامل من الناحية الطبية في ظل تهديد كورونا سواء من ناحية الأنشطة المحلية أو الدولية، أو سفر أو استقبال بعثات رياضية".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى اتجاه وزارة الرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة لإلغاء الموسم على خلفية فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 10 آلاف شخص في مصر.

وزارة الرياضة أصدرت بيانا رسميا بعد ذلك، نفت فيه إصدار أي قرارات بخصوص إلغاء الدوري لهذا الموسم. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري قبل توقف المسابقة، برصيد 49 نقطة، فيما يحل المقاولون العرب ثانيا برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا برصيد 32 نقطة، والزمالك رابعا برصيد 31 نقطة، لكن بمباراتين أقل.

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