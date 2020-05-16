الأهلي: عبد الحفيظ يبعد لاعبي الفريق عن الإعلام

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عدم ظهور أي لاعب من الفريق في البرامج التلفزيونية والإذاعية، ابتداء من اليوم السبت ولأجل غير مسمى، حسبما أعلن النادي الأهلي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إن قرار عبد الحفيظ أتى بعد أن منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبي الفريق للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

video:1

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

دربي الرور - إلغاء الرقم 4 بسبب الكراهية

كل ما تود معرفته عن الدوري الألماني قبل استئنافه

كيلليني: راموس وجه ضربة معلم لصلاح

إصابة شقيقين بالقسم الثاني والرابع بكورونا

تقرير: كاف يفكر في دورة رباعية لحسم لقب الأبطال

بيان للإسماعيلي عن موقف ثلاثي الفريق