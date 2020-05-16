عمرو وردة يكشف لـ في الجول كواليس تعدي بعض مشجعي لاريسا عليه

كشف عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، تفاصيل تعدي بعض من جماهير لاريسا فريقه السابق عليه.

وقال عمرو وردة في تصريحات لـFilGoal.com: "في اليونان توجد مشاكل بين جماهير باوك ولاريسا، ولذلك تهجموا علي بما أنه اليوم الأخير لي هنا وسأعود لباوك".

وأضاف "لم أتعرض لأي أذى. الشخص الذي كان يرافقني هو من تعرض لبعض الكدمات".

وردة واصل "كنت أجري في الشارع كتدريب. رآني قرابة 10 أفراد فركضوا نحوي وطالبوني بالاستمرار وعدم الرحيل لباوك، ثم تطورت الأمور بعض الشيء".

وأتم "قوات الشرطة قبضت على المعتدين والأمر انتهى تماما".

كان نادي لاريسا قد أعلن فسخ تعاقده مع عمرو وردة وأحد زملائه قبل أيام، ليعود اللاعب إلى ناديه الأصلي باوك.

صاحب الـ26 عاما، خاض 23 مباراة خلال الموسم الجاري محليا، وسجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

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