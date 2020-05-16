كاف يصرف مكافآت دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر موقعه الرسمي صرف مكافآت الموسم الحالي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية حتى المرحلة التي توقفت عندها المسابقتان.

وقال كاف إن قراره جاء لمساندة الأندية، التي بلغت دور المجموعات في البطولتين، في ظل تأثرها على الصعيد المالي بسبب توقف مباريات كرة القدم بعد تفشي فيروس كورونا.

وأقل مبلغ مالي تلقاه فريق نظير تأهله لدور المجموعات في دوري الأبطال هو 550 ألف دولار، و275 ألف دولار للكونفدرالية.

وصرح أحمد أحمد رئيس كاف "عالم كرة القدم يمر بصعوبات غير مسبوقة، وكاف يستجيب لاحتياجات الأندية بتسهيل حصولها على مكافآتها قبل الموعد المحدد".

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وتنال أندية إفريقيا مكافآتها عادة بعد انتهاء بطولتي الأندية.

وتوقف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عند الدور نصف النهائي وأمام 3 فرق مصرية فرصة التتويج بلقب قاري.

وبلغ الزمالك والأهلي نصف نهائي دوري الأبطال، سيلعب الأول ضد الرجاء بينما يصطدم الثاني بالوداد.

وفي الكونفدرالية سيلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني وإذا عبر للنهائي سيواجه نهضة بركان أو حسنية أغادير المغربيين.

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