تقرير: جماهير لاريسا تعتدي على عمرو وردة

السبت، 16 مايو 2020 - 04:32

كتب : FilGoal

عمرو وردة - لاريسا

تعرض عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، لاعتداء من مجموعة أشخاص مساء الجمعة.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

وذكر موقع Sportime اليوناني أن وردة كان رفقة أحد موظفي ناديه السابق لاريسا الذي تجمعه به صداقة، عندما حدثت الأزمة.

وردة كان يتمشى على كوبري بينيوس أمام مقهى رامبلاس، ووفقا لشهود عيان، فقد ظهرت فجأة مجموعة من 10 أشخاص، قام 3 منهم بالهجوم على اللاعب المصري ومرافقه.

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موظف لارسيا غادر العراك بعين منتفخ، فيما تعرض صانع الألعاب المصري بدوره لعدة لكمات.

ووفقا لمعلومة غير مؤكدة –بحسب التقرير-، فإنها مجموعة من مشجعي لاريسا الذي فسخ إعارة وردة قبل أيام.

بعد الواقعة، حضرت دورية شرطة إلى موقع المشاجرة، فيما حرر وردة شكوى ضد مجهول في مركز الشرطة.

عمرو وردة فُسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني لأسباب تأديبية خطيرة، وفقا لبيان النادي اليوناني (طالع التفاصيل).

وكذّب اللاعب بيان النادي عبر FilGoal.com قائلا إن السبب خلافات شخصية بين رؤساء الناديين (طالع التفاصيل).

وكشف رئيس النادي سبب رحيل المحترف المصري لعدم التزامه لحضور التدريبات (طالع التفاصيل).

لاحقا خرج رئيس النادي ليذكر أن فسخ عقد وردة جاء بسبب تغيبه عن التدريبات والفحوصات. (طالع التفاصيل)

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