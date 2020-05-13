بيان جديد من رئيس لاريسا: هذه أسباب رحيل وردة

أصدر رئيس نادي لاريسا أليكسيس كوجياس صباح الأربعاء بيانا جديدا يوضح فيه الأسباب التي دفعت النادي لفسخ عقد الدولي المصري عمرو وردة المعار من باوك.

عمرو وردة النادي : لاريسا

النادي اليوناني أوضح مساء الثلاثاء فسخ عقد اللاعب لأسباب تأديبية (التفاصيل).

قبل أن يرد وردة عبر FilGoal.com ويقول إن خلافات شخصية بين رئيس لاريسا ونظيره في باوك هي السبب في فسخ الإعارة (التفاصيل).

فنشر نادي لاريسا بيانا لرئيس النادي صباح الأربعاء جاء على النحو التالي:-

"أريد أن أوضح لماذا قررت رحيل الثنائي وردة وجياناس ماسوراس من لاريسا"

"بالنسبة لوردة فقد اتخذت هذا القرار بسبب عدم التزامه بحضور التدريبات، فاللاعب ظهر في التدريبات مرتين فقط من أصل 9 في الفترة الماضية بعد اقتراب استئناف النشاط الكروي"

"وردة لم يحصل على إذن بالغياب عن التدريبات في الفترة الأخيرة المدير الفني أو مدير الفريق أو مني شخصيا".

"قرار رحيل عمرو وردة عن لاريسا يرجع لهذا السبب فقط".

"الكل يعرف مدى حبنا لهذا اللاعب على المستوى الكروي والشخصي، وهذا ما جعلنا نساعده للتغلب على مشاكله الشخصية السابقة".

وردة لم يحصل على إذن بالغياب عن التدريبات في الفترة الأخيرة من المدير الفني أو مدير الفريق أو مني شخصيا".

"أود أن أشكر عمرو على اللحظات الرائعة التي قدمها لنا على مدار العام".

"كما أشكره على الرسالتين اللتين أرسلهما إلي في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث أعرب عن امتنانه لي ولنادي لاريسا لما قدمناه له".

"سيكون وردة دائمًا في قلوبنا ونحن في انتظار أن يعود إلينا في وقت ما، ولكن مع احترام مبادئنا".

"يوم الجمعة، عندما أكون في لاريسا، سأنشر رسالتيه".

وخاض وردة البالغ 26 عاما 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.

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