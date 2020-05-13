رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة"

أعلن نادي لاريسا اليوناني إنهاء تعاقد الثنائي المُعار عمرو وردة واليوناني جياناس ماسوراس.

عمرو وردة النادي : لاريسا

قرار رئيس النادي أعلن عنه اليوم الثلاثاء بناء على "وقعوهم في مخالفات تأديبية خطيرة" دون الإفصاح عنها.

ويلعب وردة معارا من صفوف باوك، بينما يلعب ماسوراس معارا من صفوف أولمبياكوس اليوناني.

وجاء بيان رئيس النادي: "بقرار شخصي من ألكسيس كوجياس رئيس لاريسا، أنهيت عقود المُعارين عمرو وردة من باوك وجيانيس ماسوراس من أولمبياكوس من الفريق بسبب مخالفات تأديبية خطيرة".

وخاض وردة البالغ 26 عاما 23 مباراة الموسم الجاري محليا وسجل 7 وصنع 6 أهداف.

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