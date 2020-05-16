فيلم في الجول - الـ6-1.. أبطال المباراة من الأهلي والزمالك يكشفون أسرار الحلم والكابوس

السبت، 16 مايو 2020 - 14:06

كتب : FilGoal

فيلم 6-1‎

"حين طلب مني أحمد رمزي دخول أرض الملعب. قلت له: لماذا؟".. "مانويل جوزيه حكى لنا بالضبط ما سيفعله الزمالك وما سيحدث في اللقاء من قبل أن يبدأ".. "الصورة هنا تجمدت بيني أنا وبشير".. "لبست يا كابتن".

في الذكرى الـ18 لمباراة الـ6-1 التاريخية التي فاز بها الأهلي على الزمالك يعيد FilGoal.com نشر فيلم حكايتها على لسان أبطالها.

الصخرة وائل جمعة ومدحت عبد الهادي ومدحت شلبي ووليد صلاح الدين وخالد بيبو ومحمد أبو العلا وجمال حمزة وأحمد بلال والعديد من نجوم الموقعة يتحدثون..

أخبار متعلقة
فيلم في الجول - كيف صُنعت أسطورة حازم إمام.. ونجوم الأهلي يحكون معاناتهم أمام الثعلب فيلم في الجول – أحمد حسن "الحريف".. ليس مجرد لاعب ارتكاز فيلم في الجول - الزمهلاوية.. قصة عمرها 97 سنة لنجوم الأهلي والزمالك

فلنشاهد موقعة ممتعة

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

دربي الرور - إلغاء الرقم 4 بسبب الكراهية

كل ما تود معرفته عن الدوري الألماني قبل استئنافه

كيلليني: راموس وجه ضربة معلم لصلاح

إصابة شقيقين بالقسم الثاني والرابع بكورونا

تقرير: كاف يفكر في دورة رباعية لحسم لقب الأبطال

بيان للإسماعيلي عن موقف ثلاثي الفريق

الأهلي الزمالك الـ6-1
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبطال في الجول - كرم جابر.. أنجح رياضي أولمبي في تاريخ مصر 42 دقيقة | تقرير في الجول
أنا بيركامب (6) - أرسنال كان ينافس موزارت في الموسيقى.. وبولت في الركض ساعة | حكايات في الجول
هدف لا ينسى - وليد صلاح الدين.. "وها ها ها وجاب هدف تاريخي" ساعة | مصر
بايرن يسقط يونيون برلين بسهولة ويوسع الفارق مع دورتموند ساعة | أوروبا
عرابي: أتمنى اعتزال عاشور في الأهلي.. وهذه نصيحتي لـ كهربا 2 ساعة | الدوري المصري
عرابي: مارتن يول كان سيستمر مع الأهلي لولا اقتحام الجماهير.. وهذا ما قاله بعد الواقعة 3 ساعة | الدوري المصري
خبر فى الجول - المصري يصرف منحة نصف شهر لقطاع الناشئين.. ويستنجد بدعم المحافظ 3 ساعة | الدوري المصري
انتهت في ألمانيا - يونيون برلين 0 بايرن ميونيخ 2.. فوز سهل للبافاري 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 حوار في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي
قد ينال إعجابك