فيلم في الجول - الـ6-1.. أبطال المباراة من الأهلي والزمالك يكشفون أسرار الحلم والكابوس

"حين طلب مني أحمد رمزي دخول أرض الملعب. قلت له: لماذا؟".. "مانويل جوزيه حكى لنا بالضبط ما سيفعله الزمالك وما سيحدث في اللقاء من قبل أن يبدأ".. "الصورة هنا تجمدت بيني أنا وبشير".. "لبست يا كابتن".

في الذكرى الـ18 لمباراة الـ6-1 التاريخية التي فاز بها الأهلي على الزمالك يعيد FilGoal.com نشر فيلم حكايتها على لسان أبطالها.

الصخرة وائل جمعة ومدحت عبد الهادي ومدحت شلبي ووليد صلاح الدين وخالد بيبو ومحمد أبو العلا وجمال حمزة وأحمد بلال والعديد من نجوم الموقعة يتحدثون..

فلنشاهد موقعة ممتعة

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