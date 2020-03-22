خليك في البيت - أحمد الأحمر يختار لـ في الجول البطولة الأقرب له والحارس الأصعب

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

واستضاف FilGoal.com في حلقة السبت أحمد الأحمر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك لكرة اليد.

وتلك كانت إجابات الأحمر على أسئلتنا وأسئلة المتابعين:

- كيف تحولت من كرة القدم إلى كرة اليد؟

بدأت كلاعب كرة قدم ويد في نفس الوقت لكن بعد ذلك أحببت اليد أكثر واستكملت مشواري من أجل والدي الذي جعلني أعشق اللعبة وأتعلق بها.

- ما هي فترة الاحتراف الأفضل بالنسبة لك؟

في ألمانيا رغم أن الفترة كانت قصيرة إلا أني تعلمت منها الكثير.

- ماهي البطولة الأقرب لقلبك؟

سوبر 2010 لأن الفوز به جعلنا نشارك في كأس العالم للأندية للمرة الأولى.

- من هو نجمك المفضل عالميا ومحليا في كرة القدم؟

فورلان وميسي ومحمد صلاح أما محليا فطارق حامد وشيكابالا

- من أصعب حارس مرمى واجهته في مشوارك؟

عالميا حارس السويد السابق ماتياس أندرسون، أما محليا فحارس هيليوبليس الحالي والأهلي السابق هادي رفعت.

- من وجهة نظرك من أفضل 3 لاعبين في تاريخ كرة اليد؟

كارباتيتش من فرنسا، لازاروف من مقدونيا، ميكائيل هانسن من الدنمارك.

- ومحليا بالإضافة إليك بالتأكيد :D ؟

هناك الكثير من النجوم بالفعل وصنعوا الفارق مع أنديتهم مثل أحمد العطار وحسين زكي وحمادة الروبي والنقيب وإسلام حسن وحسن يسري وسامح عبد الوارث.

- ما الذي ينقص مسيرتك أو تتمنى الوصول إليه؟

إنجاز عالمي مع المنتخب

- أكثر عدد أهداف سجلته في مباراة واحدة؟

15 أو 16 هدفا وكان ذلك أمام الإفريقي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2015.

- اللاعب الأقرب إليك؟

هناك الكثيرون مثل محمد ريشة وحسن يسري وكريم هنداوي ومحمد ممدوح هاشم وإيهاب محسن.

- ما هو سر الرقم 66؟

كنت في إعارة لأهلي جدة وكان هناك يلعب رقم 6 فاخترت 66 ومن هنا أحببت الرقم وشعرت أنه مميز.

- إذا كنت استكملت مسيرتك كلاعب كرة قدم، ما هو المركز المفضل لك؟

كنت ألعب في وسط الملعب وبقدمي الاثنين.

- بعد الاعتزال ماذا تفكر في الاتجاه إلى؟

من الممكن التدريب و الإدارة.

- ما هو المنتخب الإفريقي الأصعب الذي واجته؟

تونس

- من اللاعب الشاب الذي تعتقد أنه سيكمل مسيرة أحمد الأحمر؟

هناك الكثير من اللاعبين الجيدين ولهم مستقبل كبير، مثل حسن قداح وأحمد هشام السيد (دودو) وعبد الرحمن حميد وخالد وليد وحازم ممدوح ومحسن رمضان وعمر سامي.

- من الأفضل ميسي أم رونالدو؟

أحب ميسي

- إذا حصل الزمالك على ركلة جزاء في نهائي بطولة وكانت حاسمة في أخر دقيقة، من الشخص الذي تثق فيه ليسددها (كرة قدم - كرة يد)؟

محمود علاء وأكرم يسري.

- كم عدد بطولاتك في مسيرتك مع الأندية المختلفة؟

العدد في الليمون

- من فريقك المفضل في البلايستيشن؟

كنت ألعب بميلان في وقت سابق، لكن لا ألعب منذ فترة طويلة.

- في النهاية نصيحتك للشعب المصري الفترة الحالية؟

يجب أن نكون على قدر عال من المسؤولية ويجب أن نلزم بيوتنا من أجل تخطي الأزمة والعودة لحياتنا من جديد.

وأضاف مازحا "خليكم في التبي هنروح في داهية كلنا"

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