وفاة لورنزو سانز رئيس ريال مدريد الأسبق بعد إصابته بفيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 - 22:53

كتب : FilGoal

لورنزو سانز - ريال مدريد

توفي لورنزو سانز رئيس ريال مدريد الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتواجد سانز في العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدريد منذ 17 مارس الماضي، بعد تدهور حالته الصحية.

سانز الذي رحل عن عالمنا في عمر الـ76، تولى رئاسة ريال مدريد بين عامي 1995، و2000.

وقاد سانز ريال مدريد إلى استعادة لقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب 32 عاما، إذ فاز به الميرنجي في فترة ولايته عامي 1998، و2000.

لاحقا امتلك سانز نادي مالاجا بين عامي 2006 و2010، في وقتٍ تولى نجله، فيرناندو، رئاسة النادي الأندلسي.

ووصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 1378، فيما ارتفعت الحالات المصابة إلى 25400.

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