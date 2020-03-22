شيكابالا: الجهاز الفني يتابع تدريباتنا يوميا من المنزل.. وصحة البشر أهم من الدوري

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادي الزمالك بأن الجهاز الفني يتابع تدريبات اللاعبين يوميا من المنزل في فترة توقف النشاط.

النشاط الرياضي متوقف في مصر لمدة أسبوعين بقرار من مجلس الوزراء لعدم نفشي فيروس كورونا.

وقال شيكابالا في تصريحات لقناة الزمالك: "الجهاز الفني يتابع معنا يوميا التدريبات التي يجريها كل لاعب للحفاظ على لياقتنا البدنية".

وعن رأيه في مصير الدوري هذا الموسم، قال "لا أعرف ما سيحدث في الفترة المقبلة. لننتظر ونرى، وبالتأكيد تبقى صحة البشر أهم من كرة القدم".

وتابع "نحن كلاعبين نختلك بأناس كثيرة في فترة المباريات. سواء في الفنادق أو الملاعب، لذلك لننتظر ونرى".

قائد الزمالك تحدث أخيرا عن سبب تتويجات الزمالك الأخيرة، فقال "الفريق أصبح في لُحمة. الكل على قلب رجل واحد، ولا توجد مشكلات، ولذلك تواجدت البطولات".

الزمالك توج في شهر فبراير الماضي ببطولتي كأس السوبر الإفريقي، والسوبر المصري، بجانب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

شيكابالا الذي احتفل بعيد ميلاده الـ34 عاما مؤخرا، يطبق حاليا فترة إيقاف لثمان مباريات محليا على خلفية أحداث لقاء الزمالك والأهلي في السوبر المصري.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

إصابة ديبالا بفيروس كورونا

هل تساءلت من قبل عن سر لقب "البيبيتا" إيجوايين

خليك في البيت – أمير مرتضى ولعبة الـ 8 أسئلة

خليك في البيت – أشرف قاسم ولعبة الـ8 أسئلة