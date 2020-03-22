شيكابالا: الجهاز الفني يتابع تدريباتنا يوميا من المنزل.. وصحة البشر أهم من الدوري

الأحد، 22 مارس 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم نادي الزمالك بأن الجهاز الفني يتابع تدريبات اللاعبين يوميا من المنزل في فترة توقف النشاط.

النشاط الرياضي متوقف في مصر لمدة أسبوعين بقرار من مجلس الوزراء لعدم نفشي فيروس كورونا.

وقال شيكابالا في تصريحات لقناة الزمالك: "الجهاز الفني يتابع معنا يوميا التدريبات التي يجريها كل لاعب للحفاظ على لياقتنا البدنية".

أخبار متعلقة
أسامة جلال يجيب.. الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك أم الاحتراف الخارجي الجزائري بن عيادة: الزمالك لم يفاوضني بشكل شخصي حتى الآن خليك في البيت – أمير مرتضى ولعبة الـ 8 أسئلة.. وفريقه الخماسي "رباعي من خارج الزمالك" خليك في البيت – إسماعيل يوسف يختار لـ في الجول أصعب لقب مع الزمالك وأكثر من يعجبه في الأهلي

وعن رأيه في مصير الدوري هذا الموسم، قال "لا أعرف ما سيحدث في الفترة المقبلة. لننتظر ونرى، وبالتأكيد تبقى صحة البشر أهم من كرة القدم".

وتابع "نحن كلاعبين نختلك بأناس كثيرة في فترة المباريات. سواء في الفنادق أو الملاعب، لذلك لننتظر ونرى".

قائد الزمالك تحدث أخيرا عن سبب تتويجات الزمالك الأخيرة، فقال "الفريق أصبح في لُحمة. الكل على قلب رجل واحد، ولا توجد مشكلات، ولذلك تواجدت البطولات".

الزمالك توج في شهر فبراير الماضي ببطولتي كأس السوبر الإفريقي، والسوبر المصري، بجانب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي.

شيكابالا الذي احتفل بعيد ميلاده الـ34 عاما مؤخرا، يطبق حاليا فترة إيقاف لثمان مباريات محليا على خلفية أحداث لقاء الزمالك والأهلي في السوبر المصري.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

إصابة ديبالا بفيروس كورونا

هل تساءلت من قبل عن سر لقب "البيبيتا" إيجوايين

خليك في البيت – أمير مرتضى ولعبة الـ 8 أسئلة

خليك في البيت – أشرف قاسم ولعبة الـ8 أسئلة

في الدوري الزمالك شيكابالا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد رفعت: حب مرتض لي أثر على مسيرتي مع الزمالك.. وتعرضت لأشياء غريبة ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد: سنكرّم رئيسنا الراحل في أقرب فرصة 2 ساعة | أوروبا
فايلر: أقيم وحدي في الفندق.. وجلسة مُنتظَرة يوم الأحد 2 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: الجهاز الفني يتابع تدريباتنا يوميا من المنزل.. وصحة البشر أهم من الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
أسامة جلال يجيب.. الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك أم الاحتراف الخارجي 2 ساعة | الدوري المصري
خلف خطوط العدو – إراجارتزي تلقي الراية وتتوشح القناع الطبي 3 ساعة | أوروبا
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: موعد عودة الدوري في يد الدولة.. صحة المواطن أهم 3 ساعة | الدوري المصري
وفاة لورنزو سانز رئيس ريال مدريد الأسبق بعد إصابته بفيروس كورونا 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 4 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة
قد ينال إعجابك