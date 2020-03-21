خليك في البيت – أشرف قاسم ولعبة الـ8 أسئلة.. أول قميص اشتراه وزيارته الأولى لاستاد القاهرة

السبت، 21 مارس 2020 - 19:28

كتب : أحمد شاكر

أشرف قاسم

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع نجم نادي الزمالك، ومدافعه التاريخي أشرف قاسم، الذي يساهم بدوره في الدور المجتمعي في محاربة الوباء العالمي.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان (لعبة الأسئلة) وكان ضيفنا الأول هو أشرف قاسم.

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سأل FilGoal.com أشرف قاسم 8 أسئلة وجاءت إجاباته عليها كالتالي..

-أول قميص كرة اشتريته؟

"قميص منتخب ألمانيا لأنني أعشقهم حتى الآن"

-أول مرة ذهبت فيها للاستاد؟

"في زيارتي الأول لم أكن مشجعا لكن كلاعب في منتخب الجيزة لمواجهة منتخب القاهرة عام 1980".

"أما المرة الأولى التي أذهب فيها كمشجع، فكانت لحضور مباراة مصر والمغرب عام 1982، ومن هنا بدأ حلمي الحقيقي".

-أحرف لاعب في تاريخ مصر بنظرك؟

"حسن شحاته ومحمود الخطيب أحرف لاعبين".

-أكثر 5 لاعبين أثروا في مسيرتك؟

"فرانس بكنباور، وسقراط البرازيلي فقط. دائما ما تأثرت بهما".

-من اللاعب الذي كان سببا في حبك للزمالك؟

"الثلاثي طه بصري، وحسن شحاته، ومحمود سعد".

من أقوى مهاجم واجهته؟

"رابح ماجر نجم الجزائر السابق. لاعب يتميز بالسرعة وقوي ويسعى دائما للتهديف، وكان مؤثرا للغاية ويجب أن تعمل له ألف حساب. كان مزعجا لأي مدافع".

-أفضل حارس لعبت أمامه؟

"ثابت البطل"

هل تتوقع عودة الرياضة في العالم قريبا؟

"أتمنى عودة الصلاة في الحرمين المكي والنبوي والمساجد أولا، ومن بعدها يأتي أي شىء".

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