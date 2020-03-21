سر اللقب – البيبيتا إيجوايين

كثير من ألقاب لاعبي كرة القدم تلتصق بهم وتصير رائجة، وتبدأ الجماهير في ترديدها دون معرفة أصلها أو معناها.

جونزالو إيجواين النادي : يوفنتوس

FilGoal.com يقدم سلسلة سر اللقب، ليزيح التراب عن ألقاب اللاعبين التي بعضها لن يكون اعتياديًا أبدا.

بيبيتا

منذ اقتحامه عالم كرة القدم الاحترافية، التصق لقب "بيبيتا" بـ جونزالو إيجوايين.

حمل الكُنية في ريفر بليت، وريال مدريد، ونابولي، ويوفنتوس، وميلان، وتشيلسي، لكن ماذا تعني تلك الكلمة؟

كلمة Pipita هي لفظ إسباني، تصغير لكلمة Pipa التي تعني "بايب" أو "غليون التدخين".

إذا، الترجمة الحرفية لـ "بيبيتا"، هي "الغليون الصغير"، فمن هو الغليون الكبير في هذه الحالة؟

اللقب الأصلي يعود لـ خورخي إيجوايين، والد جونزالو، الذي كان لاعبا شهيرا في الأرجنتين بدوره، لكنه لم ينل أبدا فرصة تمثيل منتخب راقصي التانجو.

ولو تساءلت عن سر تكنية خورخي إيجواين بـ "الغليون"، فليس عليك إلا مطالعة صورته لتستكشف الحقيقة الجلية بنفسك.

أنفٌ غير اعتيادي، أضخم من الحجم الطبيعي، يبرز من وجه خورخي، جعل من لقبه منطقيا لوصف أنفه الشبيه بـ "غليون التدخين".

يقول خورخي عن ذلك في تصريحات سابقة لمجلة "الجرافيكو": "في طفولتي أنفي كان طبيعيا، بعدها بدأت بعض الأجزاء تنمو أكثر من الأخرى، لا يمكن لوم من أطلقوا عليّ هذا اللقب".

ويضيف: "الأمر المضحك أن أشقائي اكتسبوا هذا اللقب أيضا، ولذا عندما يصرخ أحد الأشخاص خلال تجمع عائلي "بيبا"، جميعنا نلتفت إليه".

وكما هي العادة اللاتينية، فقد حمل إيجوايين لقب "بيبيتا" على الفور عند بروزه مع الفريق الأول لـ ريفر بليت.

الأمر مشابه لحالة المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" الذي لقبه هو تصغير كذلك للفظ "تشيتشارو" chícharo الذي يعني "حبة البازلاء" في اللهجة المكسيكية للغة الإسبانية.

بالعودة إلى خورخي إيجواين، فالمدافع الأرجنتيني السابق تنقل بين عدة أندية خلال السبعينيات والثمانينيات، أبرزها بوكا جونيورز، وريفر بليت، وسان لورنزو.

كما لعب لفترة قصيرة في فرنسا بصفوف بريست، وهناك تحديدا، وُلد جونزالو الذي قضى أول 10 أشهر من حياته في فرنسا.

هذه الإقامة القصيرة للغاية كادت أن تدفع جونزالو إيجوايين إلى تمثيل فرنسا التي يحمل جواز سفرها رغم عدم تحدثه الفرنسية بتاتًا، لكنه في نهاية الأمر اختار تمثيل الأرجنتين.

ويمكن القول أن جونزالو ظفر بلقب "بيبيتا" بفضل مسيرته الناجحة، متفوقا على شقيقه الأكبر فيديريكو اللاعب الحالي لـ دي سي يونايتد الأمريكي، والذي سبق له تمثيل بيشكتاش التركي، وكلوب أمريكا المكسيكي.

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