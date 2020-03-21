ديبالا يعلن إصابته بفيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 - 20:13

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس - ميلان

أعلن باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، إصابته بفيروس كورونا.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وغرّد ديبالا عبر حسابه على تويتر مشيرا إلى أن صديقته أوريانا ساباتيني أصيبت بالفيروس بدورها.

وقال ديبالا:

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"مرحبا جميعا، أردت إبلاغكم أنني تلقيت نتائج الفحوصات لـ فيروس كورونا، وتبيّن إصابتي به أنا وأوريانا. لحسن الحظ، نحن في حالة مثالية، أشكركم على رسائلكم".

ليصير ديبالا ثالث لاعب يصاب بفيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد دانييلي روجاني، وبليز ماتويدي.

وكان ديبالا قد نفى قبل عدة أيام، الأنباء المتداولة عن إصابته بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم في إيطاليا إلى 42681، كما سجّلت البلاد وفاة 4825 شخصا.

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