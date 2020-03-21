ديبالا يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، إصابته بفيروس كورونا.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وغرّد ديبالا عبر حسابه على تويتر مشيرا إلى أن صديقته أوريانا ساباتيني أصيبت بالفيروس بدورها.

وقال ديبالا:

"مرحبا جميعا، أردت إبلاغكم أنني تلقيت نتائج الفحوصات لـ فيروس كورونا، وتبيّن إصابتي به أنا وأوريانا. لحسن الحظ، نحن في حالة مثالية، أشكركم على رسائلكم".

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

ليصير ديبالا ثالث لاعب يصاب بفيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بعد دانييلي روجاني، وبليز ماتويدي.

وكان ديبالا قد نفى قبل عدة أيام، الأنباء المتداولة عن إصابته بفيروس كورونا.

Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que esten bien 🙏 #NoFakeNews #coronavirus — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 13, 2020

وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم في إيطاليا إلى 42681، كما سجّلت البلاد وفاة 4825 شخصا.

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