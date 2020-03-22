فايلر: أقيم وحدي في الفندق.. وجلسة مُنتظَرة يوم الأحد

رغم إقامته الدائمة في حجرته منذ تفشي أزمة كورونا، لا يشعر ريني فايلر المدير الفني بالملل.

مدرب الأهلي تحدّث إلى صحيفة "بليك" السويسرية عن تجربته مع فيروس كورونا، إذ توقفت الأنشطة في مصر بشكل شبه كامل، وبات نشاطه الشخصي الوحيد هو التزام حجرته في فندق إقامته.

وصرّح فايلر: "أقيم في فندق من 400 حجرة، لكن لا يتواجد سوى 10 أشخاص خلال الإفطار، بعض مسؤولي الفندق، وأنا".

وأضاف: "الوضع هادئ للغاية في القاهرة، وبدءا من السابعة مساء يكون هناك حظر للتجوال، لكن لدي صالة ألعاب رياضية هنا، وأعمل على حاسوبي، أقرأ كثيرا، وأتواصل مع الناس، ولذا لا أشعر بالملل، فهناك من مصيرهم أسوأ".

وتحلى فايلر بالتواضع عند سؤاله عن انطلاقته النارية في الدوري المصري: "من السهل الإحساس بالحماس والدعم داخل النادي، لكن النشوة لم تجتاحني، خصوصا بعد أزمة فيروس كورونا، فقد صارت كرة القدم هامشية".

فايلر كان يخطط للسفر إلى أسرته في سويسرا بالتوقف الدولي لشهر مارس، لكنها خطة ضُربَت بعرض الحائط بعد تفشي الفيروس وتجميد رحلات الطيران.

ويواصل فايلر حديثه: "كل شيء توقف حتى 4 أبريل، وسيكون هناك مزيد من الاجتماعات يوم الأحد المقبل، وسنناقش الأمور على المدى المتوسط".

كما شدد على أولوية الصحة العامة: "الأمر لا يتوقف الآن على فوزنا باللقب من عدمه، وإنما أن يكون اللاعبين في صحة جيدة، وقتها يمكن أن تمنحنا كرة القدم الأمل والإلهاء في هذه الأوقات الصعبة".

لو طالت مدة جلوسه في حجرته، فكيف ستكون حالته؟ فايلر أتم الحوار بإجابة تنم عن عقليته التدريبية: "سأبحث عن أفضل الحلول، فأنا لست متشائما".

ويقود فايلر الأهلي منذ مطلع الموسم الجاري، وقاده لتحقيق 16 انتصارا وتعادل في أول 17 جولة للدوري المصري، كما صعد به إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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