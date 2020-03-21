خليك في البيت – أمير مرتضى ولعبة الـ 8 أسئلة.. وفريقه الخماسي "رباعي من خارج الزمالك"

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة بالتعاون مع نادي الزمالك، والمشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور، الذي يساهم بدوره في الدور المجتمعي في محاربة الوباء العالمي.

سأل FilGoal.com أمير مرتضى 8 أسئلة وجاءت إجاباته عليها كالتالي..

أول قميص كرة اشتريته؟

قميص إنجلترا الخاص بديفيد بيكام في كأس العالم 1998.

أول مرة ذهبت للاستاد؟

مباراة القمة عام 1992، وفاز الزمالك 1-0.

من تراه "أحرف" لاعب في تاريخ مصر؟

محمد زيدان ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الستار صبري.

أكثر 5 لاعبين عالميين أثروا فيك؟

دييجو أرماندو مارادونا، رونالدينيو، زين الدين زيدان، رونالدو البرازيلي، ليونيل ميسي.

من اللاعب الذي كان سببا في حبك للزمالك؟

حازم إمام

أفضل مباراة للزمالك وأنت في منصبك الحالي؟

مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر الذي فزنا فيه 3-0.

أغلى بطولة حققها الفريق وأنت في منصبك؟

الفوز بالكونفدرالية، والسوبر الإفريقي ضد الترجي.

ماذا عن فريقك الخماسي؟

أختار حازم إمام وحسام غالي ومحمد زيدان وعبد الستار صبري ومحمد أبو تريكة.

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