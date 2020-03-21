مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: موعد عودة الدوري في يد الدولة.. صحة المواطن أهم

السبت، 21 مارس 2020 - 23:00

كتب : أحمد الخولي

الكورونا والكرة المصرية

تحدث مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عن مصير عودة الدوري المصري بعد فترة التوقف، مشيرا إلى "القرار في يد الدولة".

اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق تعليق نشاط الكرة في مصر بداية من يوم 16 مارس ولمدة 15 يوما.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "موعد عودة الدوري في يد الدولة".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأمر الآن ليس في يد المسؤولين عن الكرة فقط، بل في يد الدولة بالكامل".

وتابع "القرار تخطى حدود اتحاد الكرة والأهم بالنسبة لنا هو صحة المواطن المصري".

وأكمل حديثه قائلا: "كورونا أصبح وباءً عالميا ونريد الحفاظ على الجميع".

وأتم "الدولة هي التي ستحدد موعد استئناف الدوري".

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