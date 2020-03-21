مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: موعد عودة الدوري في يد الدولة.. صحة المواطن أهم

تحدث مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عن مصير عودة الدوري المصري بعد فترة التوقف، مشيرا إلى "القرار في يد الدولة".

اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق تعليق نشاط الكرة في مصر بداية من يوم 16 مارس ولمدة 15 يوما.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "موعد عودة الدوري في يد الدولة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأمر الآن ليس في يد المسؤولين عن الكرة فقط، بل في يد الدولة بالكامل".

وتابع "القرار تخطى حدود اتحاد الكرة والأهم بالنسبة لنا هو صحة المواطن المصري".

وأكمل حديثه قائلا: "كورونا أصبح وباءً عالميا ونريد الحفاظ على الجميع".

وأتم "الدولة هي التي ستحدد موعد استئناف الدوري".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

إصابة مالديني ونجله بفيروس كورونا

إصابة ديبالا بفيروس كورونا

هل تساءلت من قبل عن سر لقب "البيبيتا" إيجوايين

خليك في البيت – أمير مرتضى ولعبة الـ 8 أسئلة

خليك في البيت – أشرف قاسم ولعبة الـ8 أسئلة