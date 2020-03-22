أحمد رفعت: حب مرتضى لي أثر على مسيرتي مع الزمالك.. وتعرضت لأشياء غريبة

تحدث أحمد رفعت جناح نادي الاتحاد السكندري عن فترة معاناته داخل الزمالك والتي ابتعد فيها عن المشاركة.

وقال رفعت في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "تعرضت لأشياء غريبة داخل نادي الزمالك لا أود الحديث عنها لأنني أبتعد تماما عن المشاكل لتحقيق أهدافي في مسيرتي".

وأضاف "يكفي القول بأنني كنت أحيانا أسجل أهداف وأحصل على لقب رجل المباراة، فأجد نفسي خارج قائمة المباراة التالية. أقسم أن هذا حدث معي".

رفعت أتبع "لكي تصل لمرحلة المشاركة لابد أن تتدرب جيدا. وأنا كنت أشارك في المباريات لأنني بالفعل أتدرب بشكل جيد، لكن كما قلت كنت أسجل أحيانا وأعاقب بالخروج من القائمة بعدها مباشرة".

وعن هل تأثرت مسيرته بحب مرتضى منصور رئيس النادي له، قال "نعم. أولا يجب أن تعلموا بأن لا صحة لأن مرتضى يضع تشكيل المباريات أو ما إلى ذلك كما يقال وإلا فكنت سألعب لما أنه يحبني".

وواصل "في مرة من المرات وقت نيبوشا يوفوفيتش المدرب الأسبق لنادي الزمالك كنت لا أشارك تماما. ثم وضع نيبوشا اسمي في قائمة المباراة التالية. في نفس اليوم سؤل مرتضى منصور في أحد البرامج حول احتمالية رحيلي عن النادي لعدم مشاركتي فرد (رفعت لن يشارك لكن ربما نيبوشا من يرحل)".

وأتم "في اليوم التالي قرر نيبوشا خروجي من القائمة. وقتها فهمت أنه يريد إثبات أنه صاحب الكلمة وخروجي بسبب تصريح رئيس النادي".

أحمد رفعت انضم لنادي الزمالك موسم 2015/2016 قادما من صفوف إنبي.

وشارك رفعت مع الزمالك في 26 مباراة إجمالا. سجل فيهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

صاحب الـ26 عاما يلعب هذا الموسم معارا لنادي الاتحاد السكندري. شارك في 15 مباراة، وسجل أربعة أهداف بجانب صناعة ستة آخرين.

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