ملف في السوبر - ماذا قالت الأرقام عن مستوى اللاعبين في القمة

ماذا تقول الأرقام في مستوى اللاعبين خلال مواجهة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك؟

مع نهاية المباراة بالتعادل السلبي واستحواذ الأهلي على الكرة ثم تتويج الزمالك الذي فضل الدفاع وفقا لسامي الشيشيني مساعد مدرب الفريق لأنه وفقا له: " أمام الأهلي كان يجب أن نلعب بتلك الطريقة إما أن نخطف هدف أو نطيل فترة التعادل".

هنا عبر FilGoal.com رصدنا مستوى بعض اللاعبين والحالات الفنية خلال المواجهة، من خلال أرقامهم في قمة كأس السوبر.

إليكم في هذا الملف كل ما نُشر عقب المباراة بخصوص أرقام اللاعبين:

أرقام في الجول – جيرالدو في 87 دقيقة.. نشاط كبير دون فاعلية

أرقام في الجول - ساسي.. فعل كل شيء دفاعيا وهجوميا

أرقام في الجول - لا أحد يستعيد الكرة أكثر من ديانج

أرقام في الجول - ظهيرا الزمالك.. أداء مقبول على فترات

أرقام في الجول – هل احتاج فايلر لاستبدال أفشة مبكرا؟

أرقام في الجول – ياسر إبراهيم.. هل كان رجل المباراة من طرف الأهلي؟

أرقام في الجول - طارق حامد.. تطور جيد في الشوط الثاني أضاف لدفاع الزمالك

video:1

اقرأ أيضا:

سبورة في الجول - خطأ فايلر يمنح الزمالك السوبر

برشلونة يعلن مدة غياب نجمه

شباب مصر يفرطون في تقدمهم أمام السعودية

هل كان ياسر إبراهيم نجم الأهلي في السوبر؟

هل تأخر استبدال أفشة في السوبر؟