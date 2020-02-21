ملف في السوبر - ماذا قالت الأرقام عن مستوى اللاعبين في القمة

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 17:00

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - محمد هاني - الأهلي - السوبر المصري

ماذا تقول الأرقام في مستوى اللاعبين خلال مواجهة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك؟

مع نهاية المباراة بالتعادل السلبي واستحواذ الأهلي على الكرة ثم تتويج الزمالك الذي فضل الدفاع وفقا لسامي الشيشيني مساعد مدرب الفريق لأنه وفقا له: " أمام الأهلي كان يجب أن نلعب بتلك الطريقة إما أن نخطف هدف أو نطيل فترة التعادل".

هنا عبر FilGoal.com رصدنا مستوى بعض اللاعبين والحالات الفنية خلال المواجهة، من خلال أرقامهم في قمة كأس السوبر.

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إليكم في هذا الملف كل ما نُشر عقب المباراة بخصوص أرقام اللاعبين:

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أرقام في الجول – هل احتاج فايلر لاستبدال أفشة مبكرا؟

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