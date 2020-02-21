سبورة في الجول - خطأ فايلر وتألق طارق حامد يمنحان الزمالك لقب السوبر المصري

كيف أخطأ ريني فايلر مدرب الأهلي رغم أفضلية فريقه في المباراة؟ كيف تعامل باتريس كارتيرون مع خطورة الأهلي؟

طارق حامد قدم أداء رائعا كالعادة قبل أن يظفر الزمالك بالسوبر، ومحمود عبد المنعم "كهربا" عقد موقف الأهلي.

أهلا بكم في حلقة جديدة من سبورة في الجول، أحمد عز الدين يحلل السوبر المصري المثير الذي حسمه الزمالك في أبو ظبي.

شاهد الحلقة..

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