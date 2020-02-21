أرقام في الجول – ياسر إبراهيم.. هل كان رجل المباراة من طرف الأهلي؟

ياسر إبراهيم مدافع الأهلي ثالث أكثر لاعبي فريقه استعادة للكرة، وثاني أكثر من افتك الكرة في خط الدفاع بعد علي معلول، بل وكان من أفضل ممري الكرة في فريقه أمام الزمالك في كأس السوبر.

نال الإشادة من جماهير فريقه على ما قدمه أمام الزمالك في المباراة، سواء لقدرته على التغطية أو افتكاك الكرة وتمريرها إلى الأمام دون ارتباك أو خوف.

FilGoal.com يرصد لكم من خلال التقرير التالي ما قدمه مدافع الأهلي أمام الزمالك.

ياسر إبراهيم افتك الكرة من الزمالك 14 مرة كثالث أكثر لاعب افتكاكا للكرة من فريقه بعد أليو ديانج 18 مرة وعلي معلول 15، وبالتساوي مع عمرو السولية. كما أنه أنقذ فرصة من هجوم المنافس.

مدافع الأهلي مرر الكرة بشكل صحيح 34 مرة وأخطأ 7 مرات، ثالث أكثر من مرر تمريرات صحيحة بالتساوي مع ديانج، وأقل من عمرو السولية بـ37 تمريرة وعلي معلول 36 تمريرة صحيحة.

تمريرات ياسر إبراهيم الصحيحة كانت 19 تمريرة إلى الأمام و4 فقط إلى الخط الخلفي 3 منها كان إلى محمد الشناوي حارس المرمى، و11 على الجانبين.

أكثر لاعب تسلم تمريرات من ياسر إبراهيم كان علي معلول بـ13 تمريرة، يليه عمرو السولية بـ8 تمريرات.

ليس هذا فقط، ياسر إبراهيم كان رابع أكثر لاعب تسلم الكرة من زملائه بـ30 مرة بالتساوي مع علي معلول وأقل من رامي ربيعة الثالث بـ31 تمريرة.

مدافع الأهلي شارك كقلب دفاع جهة اليسار، وانعكس مستواه الرائع على طريقته في التحرك خلال المباراة، إذ أنه تمركز بشكل رائع، وكان نشيطا للغاية بها ولم يتقدم سوى في مرات نادرة خلال الركنيات لتأدية دوره الهجومي بها، لكن في العموم تمركز بشكل متميز للغاية في هذه المنطقة.

قدم ياسر إبراهيم أداء جيدا ملحوظا نال استحسان جماهير الأهلي خلال اللقاء وما ساهم في ذلك بجانب افتكاكه للكرة هي قدرته على التمرير التي برزت أكثر من مرة، وربما يدخل ترشحيهم كأفضل لاعب في المباراة من طرف المارد الأحمر.

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