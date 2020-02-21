كلوب: سنفقد هندرسون 3 أسابيع

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة أن الإصابة في العضلة الخلفية ستبعد قائده جوردان هندرسون عن المباريات لمدة 3 أسابيع.

جوردان هندرسون النادي : ليفربول ليفربول

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"الإصابة كادت تكون أسوأ. سيغيب أعتقد لثلاثة أسابيع. ليس أمرا جيدا لكننا محظوظون".

وأصيب قائد ليفربول خلال مباراة فريقه أمام مضيفه أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء والتي خسرها بهدف في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وبذلك يغيب هندرسون (29 عاما) عن مواجهات وست هام يونايتد وواتفورد وتشيلسي وبورنموث وقد لا يلحق أيضا بمباراة أتليتكو في إياب دوري الأبطال.

وشدد كلوب أن جميع اللاعبين جاهزون، باستثناء هندرسون، للمباراة المقبلة أمام ضيفه وست هام يونايتد يوم الإثنين في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويريد ليفربول أن يخطو خطوة جديدة نحو لقب الدوري حين يستضيف وست هام، في ظل تصدره للبطولة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

من يعوض هندرسون في رأيك؟

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