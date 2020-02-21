أرقام في الجول – هل احتاج فايلر لاستبدال أفشة مبكرا؟

لم يظهر محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي بالمستوى الذي انتظرته منه جماهير المارد الأحمر أمام الزمالك، فلاعب وسط منتخب مصر لم يقدم الإضافة فيما يخص صناعة اللعب أو تشكيل خطورة على مرمى المنافس.

ورغم أن أفشة ثاني أكثر لاعب تسلما للكرة بين صفوف الأهلي إلا أن المشكلة كانت تظهر حين تأتي مهمة بناء اللعب أو التمرير في حد ذاته.

FilGoal.com يرصد لكم ما قدمه أفشة في الملعب خلال مواجهة الزمالك.

أفشة تسلم الكرة 36 مرة من زملائه ثاني أكثر لاعب بعد عمرو السولية الذي تسلمها 40 مرة.

في المقابل حينما يأتي دوره في توزيع الكرة، فقد مرر 33 تمريرة صحيحة و5 تمريرات خاطئة، قد تبدو الأرقام جيدة إلى هنا لكن حينما نرى توزيعه لتلك التمريرات فقد كانت 12 للأمام و9 للخلف و12 للجانبين.

أفشة حاول المراوغة لكنه فشل في المرتين اللتين حاول فيهما.

دفاعيا افتك أفشة الكرة من الزمالك 8 مرات.

كانت تلك أرقامه خلال اللقاء، لكن ماذا عن مجهوده وفاعليته في الملعب؟

صانع ألعاب الأهلي انتشر بشكل جيد في الشوط الأول وكان نشيطا للغاية، وحتى أنه حاول على المرمى مرتين لكن دون نجاح.

في الشوط الثاني وحتى خروجه في الدقيقة 79، اختفى نشاطه تماما، ولم يعد يقدم حتى الدعم الكافي لاستقبال الكرة من زملائه ثم توزيعها، ما تسبب في ضعف مستوى الأهلي الهجومي وحتى استحواذ الزمالك على الكرة ومبادلة الأهلي الهجمات.

لم يقدم أفشة في الشوط الثاني ما يشفع لوجوده حتى الدقيقة 79 وبدا واضحا أن ريني فايلر مدرب الفريق بحاجة لاستبداله.

كما أنه ثاني أكثر لاعب خسارة للكرة في الأهلي بعد جونيور أجايي الذي خسرها 9 مرات وبالتساوي مع حسين الشحات جناح الفريق بـ6 مرات.

أفشة لم يمنح الأهلي ما احتجاه لكسر التكتل الدفاعي للزمالك، لا بالتمريرات الحاسمة كما يجب، ولا باستمرار النشاط في الشوط الثاني، بل إن فايلر ربما احتاج لاستبداله مبكرا.

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