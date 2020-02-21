بعد التقدم بهدفين وبـ10 لاعبين.. مصر تتعادل مع السعودية 2-2 في البطولة العربية

تعادل منتخب مصر للشباب مع نظيره السعودي بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.

منتخب مصر تقدم بهدفين، لكن السعودية صاحبة الأرض عادت وأنهت اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق على استاد الأمير محمد بن فهد.

سجل حسام عبد المجيد وحسين فيصل هدفا منتخب مصر، فيما سجل محمد خليل مران وأيمن يحيى هدفا السعودية.

وصف المباراة

منتخب مصر كان الأفضل طيلة أحداث الشوط الأول. وترجم سيطرته إلى أهداف بالفعل.

حسام عبد المجيد سجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة بعد خطأ من مدافع السعودية في تشتيت الكرة، ليسجلها بنفسه في المرمى.

خطأ كبير من المدافع السعودي في تشتيت الكرة.. منتخب #مصر يتقدم بالهدف الأول..#كأس_العرب_تحت_20 حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/HCeSIBcAL5 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 21, 2020

وفي الدقيقة الـ44 أضاف أسامة فيصل هدفا ثانيا لمصر. تصويبة من كوكا تصدى لها حارس السعودية وارتطمت الكرة بالقائم الأيسر، لترتد الكرة إلى فيصل الذي سجلها في الشباك الخالية.

أخطاء المنتخب السعودي تتوالى وهذه المرة من حارس المرمى.. منتخب #مصر يضيف الهدف الثاني..#كأس_العرب_تحت_20 حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/uhAbgbvgNE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 21, 2020

الشوط الثاني

منتخب السعودية ظهر بوجه مغاير في الشوط الثاني. الأخضر تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ54، وترجمها محمد مران بنجاح في مرمى حازم شكري حارس منتخب مصر.

"السعودي يعود".. المنتخب السعودي يقلص الفارق مع مصر من علامة الجزاء..#كأس_العرب_تحت_20 حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/JSfPPJs6o3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 21, 2020

حكم اللقاء طرد أيضا محمود عبد المحسن لاعب منتخب مصر، ليكمل أبناء ربيع ياسين اللقاء منقوصي العدد.

منتخب مصر ظل صامدا، لكن السعودية أدركت التعادل في الدقيقة الـ90 عن طريق أيمن يحيى. كرة عرضية استلمها بيسراه بشكل رائع ثم سدد الكرة خفيفة بجانب الحارس لتسكن الشباك.

معلق المباراة توقع هدف التعادل قبل إحرازه بثوان: "السعودي لا يعرف المستحيل" الدقيقة 90 منتخب #السعودية يسجل هدف التعادل في مرمى #مصر..#كأس_العرب_تحت_20 حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/TTGJbtM3kA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 21, 2020

وكاد منتخب مصر يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة الـ93 بتصويبة من أسامة أحمد، لكن الحارس تصدى لها، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد كل فريق للنقطة الرابعة متشاركان صدارة ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة، لكن السعودية تتصدر بفارق الأهداف +4 مقابل +3 لمصر.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الأخيرة مع فلسطين، فيما تلتقي السعودية مع الجزائر.