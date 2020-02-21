بعد التقدم بهدفين وبـ10 لاعبين.. مصر تتعادل مع السعودية 2-2 في البطولة العربية

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 16:28

كتب : أحمد العريان

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

تعادل منتخب مصر للشباب مع نظيره السعودي بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.

منتخب مصر تقدم بهدفين، لكن السعودية صاحبة الأرض عادت وأنهت اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق على استاد الأمير محمد بن فهد.

سجل حسام عبد المجيد وحسين فيصل هدفا منتخب مصر، فيما سجل محمد خليل مران وأيمن يحيى هدفا السعودية.

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وصف المباراة

منتخب مصر كان الأفضل طيلة أحداث الشوط الأول. وترجم سيطرته إلى أهداف بالفعل.

حسام عبد المجيد سجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة بعد خطأ من مدافع السعودية في تشتيت الكرة، ليسجلها بنفسه في المرمى.

وفي الدقيقة الـ44 أضاف أسامة فيصل هدفا ثانيا لمصر. تصويبة من كوكا تصدى لها حارس السعودية وارتطمت الكرة بالقائم الأيسر، لترتد الكرة إلى فيصل الذي سجلها في الشباك الخالية.

الشوط الثاني

منتخب السعودية ظهر بوجه مغاير في الشوط الثاني. الأخضر تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ54، وترجمها محمد مران بنجاح في مرمى حازم شكري حارس منتخب مصر.

حكم اللقاء طرد أيضا محمود عبد المحسن لاعب منتخب مصر، ليكمل أبناء ربيع ياسين اللقاء منقوصي العدد.

منتخب مصر ظل صامدا، لكن السعودية أدركت التعادل في الدقيقة الـ90 عن طريق أيمن يحيى. كرة عرضية استلمها بيسراه بشكل رائع ثم سدد الكرة خفيفة بجانب الحارس لتسكن الشباك.

وكاد منتخب مصر يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة الـ93 بتصويبة من أسامة أحمد، لكن الحارس تصدى لها، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد كل فريق للنقطة الرابعة متشاركان صدارة ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة، لكن السعودية تتصدر بفارق الأهداف +4 مقابل +3 لمصر.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الأخيرة مع فلسطين، فيما تلتقي السعودية مع الجزائر.

منتخب مصر السعودية
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