أرقام في الجول - لا أحد يستعيد الكرة أكثر من ديانج

قدم أليو ديانج لاعب وسط الأهلي أداء متميزا للغاية خلال مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصرية، اللاعب المالي كان عنصرا حيويا في استحواذ فريقه على الكرة وحمايته قدر الإمكان من التعرض للهجمات المرتدة أمام الفارس الأبيض.

ديانج كان أكثر من فاز بالكرة بين لاعبي الأهلي وكان متميزا في تحركاته وتمركزه خلال المباراة حتى أنه حاول على مرمى الزمالك أكثر من مرة.

FilGoal.com يرصد لكم من خلال التقرير التالي ما قدمه ديانج أمام الزمالك.

ديانج تسلم الكرة من زملائه 26 مرة، وكان رابع أكثر لاعب مرر تمريرات صحيحة بين زملائه بـ34 تمريرة ومرر 6 مرات بشكل خاطئ.

صاحب الـ22 عاما كان أكثر لاعب فاز بالكرة خلال المباراة بين الفريقين، إذ نجح في استخلاصها 17 مرة.

ديانج هو ثاني أقل لاعب خسارة للكرة بين الأساسيين في الأهلي خلال المباراة، إذ فقدها مرتين، في حين أن ياسر إبراهيم ومحمد هاني فقداها مرة واحدة.

ولنعرف أكثر قيمة وقدر ما قدمه ديانج، يمكننا النظر إلى تحركاته، محور ارتكاز الأهلي انتشر في جميع أرجاء الملعب ما بين استعادة الكرة ومساندة زملائه هجوميا.

بالنسبة للتمريرات، فقد مرر 7 تمريرات للأمام و14 على الجانبين فيما يخص توزيع اللعب والخروج بالكرة من الدفاع للهجوم، و13 تمريرة للخط الخلفي.

ديانج حاول على مرمى الزمالك مرتين، منهم مرة من على حافة منطقة الجزاء في هجمة خلال الشوط الأول.

لاعب الوسط المالي يثبت أقدامه شيئا فشيء كلاعب لا غنى عنه في وسط المارد الأحمر، ما بين قدرته على استعادة الكرة والتواجد بجانب زملائه إما لتسلمها أو لتخليصهم من الضغط، بجانب إضافته الهجومية وانتشاره في أرجاء الملعب، كل ذلك يميزه بكل تأكيد في هذا المركز.

ديانج قدم أداء متميزا خلال مواجهة الزمالك وكان من أبرز لاعبي الأهلي، وخاصة في الدفاع إذ أنه كان الأبرز كلما آلت الأمور إلى استعادة الكرة، وفي كل مرة كان ينجح بسلاسة في استخلاصها بشكل بارع.

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