أرقام في الجول – جيرالدو في 87 دقيقة.. نشاط كبير دون فاعلية

يعد جيرالدو جناح الأهلي هو أكثر لاعبي فريقه محاولة على مرمى الزمالك في قمة كأس السوبر المصرية، لكن فاعلية المهاجم الأنجولي دفعت الجماهير بعض الشيء للتساؤل عن جدوى استمراره في الملعب.

الجناح الدولي الأنجولي كان من أنشط لاعبي الأهلي خلال المباراة، حتى أنه سنحت له فرصتان للتسجيل دون أن يستغل إحداهما لصنع الفارق.

FilGoal.com يوضح لكم من خلال التقرير التالي، أرقام جناح الأهلي في مباراة القمة، بعد مشاركته لـ87 دقيقة.

أكثر من حاول على مرمى الزمالك في الأهلي هما عمرو السولية بـ3 محاولات بالتساوي مع جيرالدو الذي كان محطة هامة للأهلي خلال المباراة.

أكثر لاعبي الأهلي تسلما للكرة كان عمرو السولية بـ40 تمريرة يليه أفشة بـ37 تمريرة ثم ثنائي قلب الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم، وذلك منطقي مقارنة بطريقة لعب المارد الأحمر.

بعد هذا الرباعي يأتي جيرالدو، الذي كان محطة هامة للغاية في هجوم الأهلي، بـ30 كرة تسلمها من زملائه، قد تبدو تلك الأرقام رائعة، لكن بعد الاستلام يأتي التمرير. جيرالدو رغم أنه كان خامس أكثر لاعب تسلما للكرة، إلا أنه مرر 17 تمريرة صحيحة و9 تمريرات خاطئة.

ترتيبه وسط ثلاثي الهجوم الذي ضم حسين الشحات وجونيور أجايي، كان الأول في التمريرات المكتملة، لكنه صاحب التمريرات الخاطئة الأكثر من زميليه.

جيرالدو حاول إرسال الكرات العرضية، لكنه أرسل كرة واحدة صحيحة وفشل 5 مرات، ثاني أكثر لاعب إرسالا للكرات العرضية بشكل خاطئ بعد علي معلول.

فيما يخص فقدان الكرة، جيرالدو كان ثاني أكثر لاعب خسارة للكرة بـ6 مرات بعد جونيور أجايي الذي خسرها 8، ويتساوى في عدد مرات خسارته للكرة مع محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات.

ما سبق كان مقارنة بزملائه في الملعب سواء في مستوى الفريق ككل أو مع الخط الهجومي. ماذا عن تحركاته بشكل فردي؟

جيرالدو كان من أنشط لاعبي الأهلي فيما يخص التحركات، إذ أنه تحرك على الجانب الأيسر وداخل منطقة جزاء الزمالك كثيرا بل وأبرز نقاط تمركزه كانت في الثلث الهجومي للفارس الأبيض.

حتى أن محاولاته الثلاثة على المرمى واحدة منها كانت من منطقة الست ياردة أمام مرمى الزمالك.

على الصعيد الفردي جيرالدو خسر الكرة تحت الضغط 3 مرات وقام بـ9 تدخلات دفاعية، ونجح في مراوغة ولم ينجح مرتين.

ربما احتاج الأهلي لنشاط جيرالدو لكنه احتاج أيضا لأن يتم ذلك بفاعلية واستغلال أمثل لما قد يسنح من فرص، الجناح الأنجولي لم يتمكن من فعل ذلك، وربما أيضا كان على فايلر استبداله مبكرا عوضا عن استمراره للدقيقة 87.

video:1

طالع أيضا

اتحاد الكرة: قمة الدوري في موعدها

موعد مرتقب في كأس مصر يوم الجمعة

ساسي: الشناوي ضحك لي بعد ركلة الترجيح

الشيشيني: استهدفنا ركلات الترجيح أمام الأهلي

شيكابالا: لماذا تحدث مشاكل مع تذاكر الزمالك دائما؟

متعب يهاجم عبد الله جمعة