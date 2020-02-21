أرقام في الجول - ساسي.. فعل كل شيء دفاعيا وهجوميا

قدم فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك أداء متميزا للغاية خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصرية يوم الخميس، حتى أنه كان المحطة الأهم في الهجوم والدفاع معا.

الدولي التونسي فعل كل شيء دفاعيا وهجوميا وكان نشيطا للغاية، أكثر من فاز بالكرة وأكثر من تسلمها وثاني أكثر من مرر تمريرات صحيحة بفارق تمريرة وحيدة مع طارق حامد، وكان من أبرز نجوم الفارس الأبيض في اللقاء.

FilGoal.com يوضح لكم من خلال التقرير التالي، أرقام لاعب وسط الزمالك في القمة.

أكثر من تسلم الكرة في الزمالك كان ساسي بـ44 كرة من زملائه يليه طارق حامد 42 مرة، وأكثر من مرر تمريرات صحيحة كان طارق حامد بنسبة 51 مرة مقابل 50 لساسي.

بالنسبة للتمريرات الخاطئة، فساسي مرر 7 مرات بشكل خاطئ أكثر من طارق حامد الذي مرر 5 فقط مثل يوسف إبراهيم أوباما.

أما فيما يخص استعادة الكرة من الأهلي والتدخلات الدفاعية، ساسي هو أكثر لاعب قام باستعادة الكرة بـ15 مرة بالتساوي مع محمد عبد الشافي مدافع الزمالك.

ثلاثة لاعبين فقط في الزمالك حاولوا على مرمى الأهلي، مصطفى محمد 4 مرات، وساسي مرة بالتساوي مع أحمد سيد زيزو.

كان هذا ما قدمه بين زملائه أمام الأهلي، لكن ماذا عن الأداء الفردي وتحركاته؟

النجم التونسي تحرك تقريبا في كل المساحة بين منطقتي الجزاء، وأكثر مناطق نشاطه كانت الجانب الأيسر من وسط الملعب، الذي حاول بها التصدي لهجمات الأهلي قبل بدايتها بمساعدة طارق.

قام ساسي بمراوغتين صحيحتين وفشل مرة وحيدة، ومن بين تمريراته الـ50 أرسل 46 تمريرة قصيرة و4 تمريرات طولية.

من بين التمريرات كان 23 للأمام و19 تمريرة على الجانبين ما يعكس دوره في بناء اللعب بجانب تأدية دوره الدفاعي.

النجم التونسي قدم أداء متميزا في خط وسط الزمالك خلال اللقاء، وفعل كل ما بوسعه كيلا يستقبل فريقه أولا، كما حاول بناء اللعب من الخلف بتمريراته التي أتت من كل مكان.

ساسي تواجد طيلة اللقاء خلف الكرة رفقة طارق حامد وكلاهما قدم أداء رائعا في وسط ملعب الزمالك لمحاولة الحد من خطورة خط وسط الأهلي قدر الإمكان.

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