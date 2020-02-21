أرقام في الجول - طارق حامد.. تطور جيد في الشوط الثاني أضاف لدفاع الزمالك

ثالث أكثر لاعب فاز بالكرة في الزمالك، وأكثرهم تمريرا للكرة بشكل صحيح، طارق حامد لاعب وسط الفارس الأبيض قدم أداء متميزا سواء دفاعيا أو فيما يخص نقل الكرة للأمام.

بجانب تحركه أمام منطقة جزاء الزمالك لمحاولة التعامل مع ضغط الأهلي في معظم فترات اللقاء، لكن تحركاته كانت أفضل في الشوط الثاني.

FilGoal.com يرصد لكم من خلال التقرير التالي ما قدمه طارق حامد لاعب وسط الزمالك.

طارق افتك الكرة 13 مرة من الأهلي ثالث أكثر لاعب افتكاكا للكرة من الزمالك بعد محمد عبد الشافي 15 مرة وفرجاني ساسي 14 مرة.

لكن حينما نتحدث عن التمرير فطارق هو أكثر من مرر الكرة في المباراة عموما وفي الزمالك، بـ50 تمريرة صحيحة، كما امتلك 5 تمريرات خاطئة.

من بين تلك التمريرات، 23 تمريرة إلى الأمام و20 إلى الجانبين.

كما أنه كان أكثر من ارتكب أخطاء في الزمالك بـ3 أخطاء مقابل خطأ لصالحه.

طارق كان أكثر لاعب في الزمالك تسلم الكرة بـ42 مرة بالتساوي مع فرجاني ساسي.

أكثر لاعب مرر إليه طارق حامد الكرة كان شريكه في وسط الملعب، فرجاني ساسي، يليه محمود حمدي "الونش" قلب دفاع الفارس الأبيض.

طارق خسر الكرة مرة وحيدة فقط بالتساوي مع الثنائي الأساسي محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" كأقل من فقد الكرة في صفوف الزمالك.

أكثر المناطق التي فاز فيها طارق حامد بالكرة كانت أمام منطقة جزاء الزمالك بـ6 مرات.

ماذا عن تحركات طارق خلال المباراة؟

خلال الشوط الأول مع ضغط الأهلي وكثافة هجماته من جبهة جيرالدو، تحرك طارق لدعم تلك المنطقة أكثر من مرة، لذا لم يظهر دوره بشكل جيد كما يكفي خاصة وأن الأهلي هدد مرمى الزمالك بالفعل.

في الشوط الثاني، اختلف أداء الزمالك وتحركات طارق، إذ أنه أصبح يشكل درعا أمام منطقة جزاء الزمالك وأكثر في منطقة نفوذه، أمر ساهم في أن يصبح شكل الزمالك الدفاعي أقوى بعض الشيء عما كان عليه في الشوط الأول.

وفي المجمل عموما، حاول طارق أن يكثف جهوده أكثر لمنع خط وسط الأهلي من الوصول لأجايي والعكس.

قدم لاعب وسط الزمالك شوطا ثانيا جيدا، وربما كان أداؤه في الشوط الأول عاديا، لكنه عاد ليلعب بشكل قوي في الشوط الثاني، خاصة في آخر ثلث ساعة من اللقاء.

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