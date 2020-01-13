الأهلي يتقدم ببلاغ بسبب "جريمة" المحادثة المزورة

أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن تقدمه ببلاغ للجهات المختصة بسبب المحادثة المزورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت محادثة "مزورة" على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تجمع بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وحمادة صدقي المدير الفني السابق لـ الهلال السوداني والحالي لـ سموحة.

وقرر مجلس إدارة الأهلي عدم ترك الأمر يمر دون التحرك القانوني لضمان عدم تكرار ذلك.

وقال المستشار القانوني في الأهلي: "تقدمنا ببلاغ للجهات المختصة بسبب المحادثة المزورة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "ما حدث جريمة خائبة ولن نتركها تمر بسهولة".

وواصل "الجريمة المفتعلة هدفها تحريض جماهير الهلال ضد الأهلي وافتعال أزمة كبيرة بين الناديين".

وأتم "نرفض تماما ما حدث وذلك قررنا التحرك القانوني".

ماذا حدث؟

الهلال السوداني أعلن قبل أسابيع تعيين حمادة صدقي مدربا للفريق، وقاد المدرب المصري الفريق الأزرق في مباراتين في مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي.

قبل أن يعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة في وقت سابق عن تعيين حمادة صدقي كمدير فني للفريق خلفا لـ حسام حسن بعد ساعات قليلة من خسارة الهلال على ملعبه أمام النجم. (طالع التفاصيل)

وأصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم من خلاله حمادة صدقي المدير الفني الجديد لـ سموحة بـ "الهروب".

وزعم الهلال في بيانه "هروب حمادة صدقي إلى مصر يبدو مرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا". (طالع التفاصيل)

وبعدها أعلن الهلال تعيين الفاتح النقر في منصب المدير الفني للفريق، خلفا للمصري حمادة صدقي. (طالع التفاصيل)

ورد مصدر داخل الأهلي لـFilGoal.com على بيان الهلال السوداني مؤكدا أن النادي الأحمر يرفض تماما اتهامات الهلال ويشعر بالصدمة وأنه سيرد عليهم بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

قبل أن ينفي رئيس الهلال ذكر الأهلي في بيان النادي ويواصل هجومه على حمادة صدقي. (طالع التفاصيل)

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثاني بـ7 نقاط، والهلال ثالثا بـ6 نقاط، وأخيرا بلاتينيوم بنقطة واحدة.

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