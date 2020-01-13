إيقاف حسام غالي

الإثنين، 13 يناير 2020 - 17:04

كتب : FilGoal

حسام غالي - سيد عبد الحفيظ - الجونة - الأهلي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مدير الكرة في نادي الجونة مباراتين.

وخرج حسام غالي مطرودا أثناء لقاء فريقه الجونة أمام أسوان في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

وجاء قرار لجنة الانضباط بعد الاطلاع على تقريري حكم ومراقب المباراة، وفقا لما نشره اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية.

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ويستعد الجونة لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 12 مباراة.

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