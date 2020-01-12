منافس الأهلي - الهلال السوداني يعين مدربا جديدا خلفا لـ حمادة صدقي

أعلن نادي الهلال السوداني تعيين الفاتح النقر في منصب المدير الفني للفريق، خلفا للمصري حمادة صدقي.

وأصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم من خلاله حمادة صدقي المدير الفني الجديد لـ سموحة بـ "الهروب". (طالع التفاصيل)

وزعم الهلال في بيانه "هروب حمادة صدقي إلى مصر يبدو مرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا".

فرج عامر رئيس نادي سموحة أعلن في وقت سابق عن تعيين حمادة صدقي كمدير فني للفريق خلفا لـ حسام حسن. (طالع التفاصيل)

وقاد حمادة صدقي الهلال أمس السبت ضد النجم الساحلي التونسي في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي خسرها الفريق السوداني 2-1.

وتولى حمادة صدقي تدريب الهلال في مباراتين فقط ضد النجم الساحلي ذهابا وإيابا.

وبذلك يقود المدرب الجديد الفاتح النقر فريق الهلال في الجولتين الخامسة والسادسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ضد بلاتينيوم الزيمبابوي والأهلي.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثاني بـ7 نقاط، والهلال ثالثا بـ6 نقاط، وأخيرا بلاتينيوم بنقطة واحدة.

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