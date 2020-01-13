مدرب نادي مصر لـ في الجول: أرغب في ضم حارس الأهلي

كشف عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر رغبته في التعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

مصطفى شوبير صاحب الـ 19 عاما لم يشارك هذا الموسم في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول لـ الأهلي.

ولكن ذلك لم يُغير من واقع رغبة نادي مصر في التعاقد مع حارس منتخب مصر الأوليمبي.

وقال مدرب نادي مصر: "نادي مصر في مفاوضات لضم مصطفى شوبير بناءً على رغبتي الفنية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مصطفى شوبير حارس واعد وأرغب في وجوده معنا".

وأردف "ولكن لا أعتقد إن الأمور ستكون سهلة على الإطلاق".

وأوضح "إدارة نادي مصر أكدت لي عدم سير المفاوضات بشكل جيد حتى الآن ولا أعلم أسباب ذلك".

وشارك مصطفى شوبير في مواجهتين وديتين مع منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 عاما.

ويحتل نادي مصر المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 13 مباراة.

ويستعد نادي مصر لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

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