فيديو في الجول - سبب إصابات الصليبي.. وكيفية الوقاية وسبب زيادة مدة العلاج

الإثنين، 13 يناير 2020 - 19:49

كتب : أحمد العريان

إصابة الرباط الصليبي

في إطار لقاء FilGoal.com المطول مع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، يشرح أبو العلا العديد من الإصابات وسبب حدوثها.

الدور في هذه الحلقة حول إصابة الرباط الصليبي، أحد أقوى أوتار الجسم.

أبو العلا يشرح سبب حدوث إصابات الرباط الصليبي، وكيفية الوقاية منها حيث قال: "هي إصابة لها علاقة بتغيير الاتجاه فجأة للاعبين، وتكون أكثر عرضة للاعبين الذين لا يملكون تناسقا عضليا بين العضلتين الخلفية والأمامية".

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