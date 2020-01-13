سسكا صوفيا لـ في الجول: استفسار الأهلي عن سوي لم يتطور.. ولن نبيعه

نفى المدير الرياضي لسسكا صوفيا البلغاري ستويشو ستويلوف تطور استفسار الأهلي عن مهاجمه الجامبي، علي سوي، في الساعات الماضية.

وشدد المدير الرياضي في تصريحاته لـFilGoal.com على نية النادي في عدم بيع هدافه.

وقال ستويلوف لـFilGoal.com: "حدث استفسار من الأهلي في الساعات الماضية عن اللاعب".

وأكد "لكن مدرب الفريق ميلوس كروسيتش أكد على رفضه بيع سوي، وهذا موقف النادي".

وأتم "لا يوجد لدي معلومة حول حضور أحد ممثلي الأهلي للتفاوض معنا لضم سوي، ولا يمكننا التعليق على أي تفاصيل مادية لأن ما تلقيناه من الأهلي كان استفسارا فقط حول نيتنا لبيعه".

علي سوي صاحب الـ 25 عاما انضم لـ سسكا صوفيا على سبيل الإعارة أولا قبل أن يُفعل النادي البلغاري شرط أحقية الشراء ويضمه بشكل نهائي في يناير من العام الماضي.

وشارك سوي في 24 مباراة هذا الموسم في الدوري والدوري الأوروبي ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

ولعب علي سوي 6 مباريات دولية بقميص منتخب جامبيا كان آخرهم أمام جيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة.

ولم يسجل صاحب الـ 25 عاما في أي لقاء بقميص منتخب بلاده.

ويبحث الأهلي عن مهاجم في الوقت الحالي، بناء على تعليمات المدير الفني للفريق ريني فايلر.

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