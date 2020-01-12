مصدر في الأهلي لـ في الجول: مصدومون من بيان الهلال السوداني

الأحد، 12 يناير 2020 - 23:00

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الهلال

تسود حالة من الدهشة والحزن داخل النادي الأهلي لما جاء في بيان الهلال السوداني عقب رحيل حمادة صدقي عن تدريب الفريق الأزرق.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com: "الأهلي ليس له دخل بعلاقة حمادة صدقي مع نادي الهلال ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقف وراء ما حدث بينهما".

وأضاف "هناك حالة من الدهشة والحزن لاتهامات نادي الهلال السوداني، والأهلي يؤكد حرصه على علاقته بالأشقاء في السودان".

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وشدد المصدر في ختام تصريحاته "الأهلي سيرد بشكل رسمي على ما ورد في بيان الهلال السوداني خلال ساعات لنوضح موقفنا".

ماذا حدث؟

الهلال السوداني أعلن قبل أسابيع تعيين حمادة صدقي مدربا للفريق، وقاد المدرب المصري الفريق الأزرق في مباراتين في مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي.

قبل أن يعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة في وقت سابق عن تعيين حمادة صدقي كمدير فني للفريق خلفا لـ حسام حسن بعد ساعات قليلة من خسارة الهلال على ملعبه أمام النجم. (طالع التفاصيل)

وأصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم من خلاله حمادة صدقي المدير الفني الجديد لـ سموحة بـ "الهروب".

وزعم الهلال في بيانه "هروب حمادة صدقي إلى مصر يبدو مرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا". (طالع التفاصيل)

وبعدها أعلن الهلال تعيين الفاتح النقر في منصب المدير الفني للفريق، خلفا للمصري حمادة صدقي. (طالع التفاصيل)

وبذلك يقود المدرب الجديد الفاتح النقر فريق الهلال في الجولتين الخامسة والسادسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ضد بلاتينيوم الزيمبابوي والأهلي.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثاني بـ7 نقاط، والهلال ثالثا بـ6 نقاط، وأخيرا بلاتينيوم بنقطة واحدة.

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