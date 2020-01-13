راديو كاتالونيا: برشلونة أخبر فالفيردي ببدء إجراءات إقالته

الإثنين، 13 يناير 2020 - 17:31

كتب : زكي السعيد

إرنستو فالفيردي - برشلونة

باتت إقالة إرنستو فالفيردي قريبة من التحقق أكثر من أي وقت مضى، وفقا لتقارير إسبانية.

إذاعة راديو كاتالونيا ذكرت أن إدارة برشلونة قد أخبرت فالفيردي ببدء المفاوضات مع ممثليه على بنود رحيله.

تقرير الإذاعة المقربة من برشلونة ينبئ عن إقالة وشيكة لـ فالفيردي اليوم الإثنين.

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وكان فالفيردي قد اجتمع بـ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي اليوم الإثنين، فيما ذكرت صحيفة أس الإسبانية أن مجلس الإدارة منقسم حول قرار الإقالة.

وتقترب مسيرة فالفيردي مع برشلونة من نهايتها عقب خسارة كأس السوبر الإسباني بالسقوط في نصف النهائي 2-3 أمام أتليتكو مدريد مساء الأربعاء.

ودخل برشلونة في مفاوضات مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري في الأيام التالية، إلا أن القائد الأسبق للبلاوجرانا رفض تولي المهمة في منتصف الموسم.

ويشرف فالفيردي على تدريب برشلونة منذ 2017، وقاده للفوز بالدوري الإسباني في الموسمين الماضيين، وكأس ملك إسبانيا في موسمه الأول.

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