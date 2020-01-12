بيان رسمي – الهلال يتهم حمادة صدقي بـ"الهروب" إلى مصر "بسبب الأهلي"

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم من خلاله حمادة صدقي المدير الفني الجديد لـ سموحة بـ "الهروب".

فرج عامر رئيس نادي سموحة أعلن في وقت سابق عن تعيين حمادة صدقي كمدير فني للفريق خلفا لـ حسام حسن. (طالع التفاصيل)

أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة الهلال تلقى اتصالا هاتفيا من حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار في الطاقم الفني لـ الهلال.

قرار حماد صدقي جاء "عقب هروبه ليلا إلى مصر عقب لقاء النجم الساحلي دون علم مجلس الإدارة"، وفقا لـ البيان الرسمي.

واستفسر مجلس إدارة الهلال عن الطريقة التي سافر بها المدرب، قبل أن توضح العلاقات العامة إن "المدرب استلم جواز سفره من أيمن زين العابدين بناءً على توجيه محمود جبارة مدير الكرة".

وقرر المجلس "إعفاء محمود جبارة من منصبه كمدير للكرة، وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة"، على أن يُعين المدرب الجديد خلال ساعات.

وزعم الهلال في بيانه "هروب حمادة صدقي إلى مصر يبدو مرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا".

وسبق لصدقي تدريب سموحة من قبل على فترتين أخرهما في 2014.

صاحب الـ 58 تولى تدريب الهلال السوداني أمام النجم الساحلي في مواجهتي الجولة الثالثة والرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

صدقي انتصر على النجم الساحلي في تونس، قبل أن يخسر في السودان.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن الثاني الأهلي و3 نقاط عن المتصدر النجم الساحلي.

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