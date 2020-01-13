رئيس الهلال يهاجم صدقي ويعلن خطوته المقبلة ضده ويعلق على "ما حدث بسبب الأهلي"

هاجم أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني متهما إياه بـ"الهروب" من ناديه من أجل تدريب سموحة.

فرج عامر رئيس نادي سموحة أعلن في وقت سابق عن تعيين حمادة صدقي كمدير فني للفريق خلفا لـ حسام حسن. (طالع التفاصيل)

قبل أن يخرج حمادة صدقي ويدافع عن قراره بالرحيل عن الهلال. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الهلال: " لا أقدر على تفسير ما فعله وما قاله حمادة صدقي بكلام منطقي أو عقلاني".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس "في البداية حمادة صدقي وبعد الاستقرار على اسمه وقع على عقد لمدة سنة براتب 15 ألف دولار شهريا وحصل على 30 ألف دولار كمقدم".

وتابع "كنا نجلس سويا حتى قبل لقاء النجم الساحلي بـ 3 ساعات فقط ورغم ذلك لم يخبرني بأي شيء له علاقة بالرحيل".

وأشار "الأمانة التدريبية والأمانة الأخلاقية أيضا تحتمان عليه إخباري برغبته في الرحيل. عملت بمغادرته اليوم وهو ما يثبت بأن ما فعله كان مرتبا منذ البداية".

واستمر "الرحيل دون إخبار رئيس النادي ومجلس الإدارة = هروب. لا معنى آخر لما فعله".

وكشف "سنتقدم بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي قد حمادة صدقي. هو استخف بنا ولم يحترمنا رغم كل ما وفرناه له، ولذلك سنشكوه في الفيفا".

وأوضح "حمادة صدقي كان في أفضل الفنادق ووفرنا له سيارة بسائق خاص وفي النهاية سافر دون إذن".

وأكمل حديثه قائلا: "الكل حصل على مستحقاته وما يتأخر فقط هو بعض الحوافز وموعد صرفها يعود فقط لمجلس الإدارة، هو كمدرب ليس له أي حق في تحديد متى ندفع".

وواصل رئيس النادي هجومه على حمادة صدقي قائلا: "عندما تعاقدنا معه لم نجلبه من الأهلي أو من الزمالك. كان عاطلا وتعاقدنا معه".

وأردف "لا أقصد التقليل أو الاحتقار من مكانة حمادة صدقي ولكن ما أقصده أننا لم نتعاقد معه من فريق ولذلك لا يصح على الإطلاق ما فعله معنا".

بيان الهلال الرسمي الذي هاجم فيه حمادة صدقي، جاء من خلاله " هروب حمادة صدقي إلى مصر يبدو مرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا".

فما سبب ذلك؟

أجاب رئيس الهلال: "هناك بعض الصفحات على (فيسبوك) لا تمثلنا على الرغم من توثيق أحدى تلك الصفحات، ولكنها ليست تابعة لنا".

واستدرك "لا يمكن أن ندخل اسم فريق بحجم ومكانة الأهلي في تلك الأزمة. الأهلي نادي القرن وله اسمه ومكانته ومستحيل أن نفعل ذلك".

واستكمل "كذلك مستحيل أن ندخل أي فريق صغير حتى في تلك الأزمة. لا يمكن أن نكون بهذا الغباء الرياضي".

ورفض رئيس الهلال الدخول في نقاش مع حمادة صدقي، مشيرا إلى "أنا رئيس نادي وهو مدرب وما بيننا هو العقد وليس مجرد تصريحات".

وفسر "حمادة صدقي رحل دون علمنا وسنسير بالقانون معه".

وأتم "أخبرته منذ البداية بأنه قادم لـ الهلال وليس لـ برشلونة لكي يتحدث عن منظومة متكاملة تحسب كل شيء وكل تلك الأمور".

ماذا حدث؟

الهلال السوداني أعلن قبل أسابيع تعيين حمادة صدقي مدربا للفريق، وقاد المدرب المصري الفريق الأزرق في مباراتين في مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي.

قبل أن يعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة في وقت سابق عن تعيين حمادة صدقي كمدير فني للفريق خلفا لـ حسام حسن بعد ساعات قليلة من خسارة الهلال على ملعبه أمام النجم. (طالع التفاصيل)

وأصدر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بيانا رسميا اتهم من خلاله حمادة صدقي المدير الفني الجديد لـ سموحة بـ "الهروب".

وزعم الهلال في بيانه "هروب حمادة صدقي إلى مصر يبدو مرتبا بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا". (طالع التفاصيل)

وبعدها أعلن الهلال تعيين الفاتح النقر في منصب المدير الفني للفريق، خلفا للمصري حمادة صدقي. (طالع التفاصيل)

ورد مصدر داخل الأهلي لـFilGoal.com على بيان الهلال السوداني مؤكدا أن النادي الأحمر يرفض تماما اتهامات الهلال ويشعر بالصدمة وأنه سيرد عليهم بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وبذلك يقود المدرب الجديد الفاتح النقر فريق الهلال في الجولتين الخامسة والسادسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ضد بلاتينيوم الزيمبابوي والأهلي.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثاني بـ7 نقاط، والهلال ثالثا بـ6 نقاط، وأخيرا بلاتينيوم بنقطة واحدة.

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