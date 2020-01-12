الأهلي يعلن الانتهاء من تجهيز عقود استاد السلام.. واقتراب موعد التوقيع

الأحد، 12 يناير 2020 - 21:59

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمود الخطيب - الأهلي

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي انتهاء الإدارة القانونية لناديه وإدارة العقود من إعداد العقود النهائية، الخاصة بمشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي مع شركة "استادات".

وشدد مرجان على أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات عديدة بين مسؤولي الشركة والنادي الأهلي للاتفاق على النقاط الأساسية والرتوش النهائية للعقود حتى يتم التوقيع عليها بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، للبدء في تفعيلها والعمل بتلك المشروعات وافتتاحها.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد وقع مذكرة تفاهم مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "استادات القابضة" من أجل إنشاء الوحدة الاقتصادية، التي تتضمن خمسة مشروعات تم الإعلان عنها، وهي الحصول على حقوق إدارة قناة النادي الأهلي، وحقوق استاد السلام، ليصبح ملعبا للنادي حتى الانتهاء من إنشاء ملعبه الرسمي، بجانب إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة الأقصر.

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إضافة إلى الحصول على حق انتفاع حمام السباحة الأولمبي لنادي المعلمين بالجزيرة، ليصبح خاصا بأعضاء النادي الأهلي.

وأخيرا الحصول على حقوق استغلال أسوار فروع النادي الأهلي إعلانيا.

وأعلن الأهلي منذ عدة أسابيع توصله لاتفاق مع شركة استادات للحصول على حق انتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما على أن يحمل الاستاد اسم النادي الأهلي لحين بناء استاد خاص بالقلعة الحمراء.

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