وحيدا إلى ربع النهائي.. بيراميدز يكرر فوزه على المصري ويحقق العلامة الكاملة

كرر فريق بيراميدز انتصاره على المصري في الكونفدرالية، ليتأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي المسابقة الإفريقية.

بيراميدز انتصر على المصري بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية.

ثنائية بيراميدز جاءت عن طريق إيريك تراوري ونبيل عماد "دونجا" في الـ 21 والـ 71.

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بيراميدز فاز في 4 مباريات من أصل 4 في دور المجموعات، وهو الفريق الوحيد في بطولة كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا الذي يفعل ذلك.

وضمن بيراميدز بشكل رسمي تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية، كأول فريق مصري في بطولتي إفريقيا يفعل ذلك.

بيراميدز أصبح الفريق الواحد المشارك في البطولات الإفريقية للأندية الذي يفوز في كل مبارياته بدور المجموعات حتى الآن 💥🌟 بيراميدز آيضا أصبح أول فريق مصري يضمن تأهله للدور القادم 🔵🙌 pic.twitter.com/Z99xamlKck — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2020

وتجمد رصيد المصري عند النقطة السادسة بعدما خسر مرتين من بيراميدز، ويحتاج لانتصار وحيد لضمان التأهل وذلك بعد تعادل إينوجو رينجرز أمام نواذيبو بهدف لكل فريق.

الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز اعتمد على دودو الجباس كمهاجم صريح وخلفه إيريك تراوري وإسلام عيسى وعبد الله السعيد.

إيهاب جلال بدوره دفع بـ أوستن أموتو في الهجوم وخلفه مفتاح طقطق وحسن علي وعمرو موسى.

تشكيل - بيراميدز والمصري في كأس الكونفدرالية بدور المجموعات#في_إفريقيا pic.twitter.com/XB5EcvulPp — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2020

أول 15 دقيقة من المباراة لم تشهد أي فرص تذكر، قبل أن يهز تراوري الشباك.

عرضية من عبد الله السعيد ثم رأسية من ويلفريد كانون تصدى لها أحمد مسعود، قبل أن تصل لـ تراوري ويحولها داخل الشباك.

رد المصري جاء عن طريق بهاء مجدي من ركلة حرة جاءت بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 37 لم يقدر تراوري على استكمال المباراة ليغادر الملعب متأثرا بإصابة عضلية.

وشارك أحمد توفيق بدلا من تراوري، كتغيير أول اضطراري لـ بيراميدز.

وقبل نهاية الشوط الأول سقط إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من أحمد مسعود، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وتألق مسعود أمام عبد الله السعيد ليحرم بيراميدز من هدف ثان.

وكاد المصري أن يخطف التعادل قبل لحظات من نهاية الشوط ولكن عرضية فريد شوقي مرت دون أن تهز الشباك.

الحال لم يختلف كثيرا في الشوط الثاني.

المصري بحث عن التعادل ولم يجده، وبيراميدز نجح في هز الشباك.

تسديدة صاروخية من دونجا في الدقيقة 70 تهز شباك المصري وتكتب الهدف الثاني لـ بيراميدز.

ولم تُغير التغييرات من واقع النتيجة، لينتصر بيراميدز بثنائية مقابل لا شيء.

















































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