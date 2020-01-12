بيان رسمي – المصري ينفي تقدم إيهاب جلال باستقالته

نفى مجلس إدارة نادي المصري ما تردد حول تقدم إيهاب جلال باستقالته من منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز في الكونفدرالية.

بيراميدز انتصر على المصري بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وأصدر مجلس إدارة نادي المصري بيانا رسميا أشار من خلاله إلى "يوكد مجلس الإدارة عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقدم إيهاب جلال باستقالة لمجلس الإدارة".

وأهاب المصري جماهيره بـ "عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة".

ويتفهم مجلس المصري حالة الغضب بعد الخسارة أمام بيراميدز ولكن "يؤكد على دعمه الكامل للجهاز الفني للمصري بقيادة إيهاب جلال وكذلك للاعبي الفريق الذين يحتاجون المؤازرة والدعم الجماهيري".

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بيراميدز انتصر على المصري بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية.

ثنائية بيراميدز جاءت عن طريق إيريك تراوري ونبيل عماد "دونجا" في الـ 21 والـ 71.

وضمن بيراميدز بشكل رسمي تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية، كأول فريق مصري في بطولتي إفريقيا يفعل ذلك.

بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة السادسة بعدما خسر مرتين من بيراميدز، ويحتاج لانتصار وحيد لضمان التأهل وذلك بعد تعادل إينوجو رينجرز أمام نواذيبو بهدف لكل فريق.

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